Royal Ascot, Kate Middleton ricicla l’abito giallo
Royal Ascot, Kate Middleton ricicla l’abito giallo: il look più virale dell’evento  
Home>Estero

Royal Ascot, Kate Middleton ricicla l’abito giallo: il look più virale dell’evento

Dal tour in Giamaica a Wimbledon fino alle tribune di Ascot: la principessa rilancia un vestito Roksanda già visto e lo trasforma nel look simbolo dell’edizione 2026
Mena Grimaldi
Royal Ascot 2026, Kate Middleton ricicla l’abito giallo: il look più virale dell’evento
JUSTIN TALLIS / AFP - William e Kate al secondo giorno della gara di corse di cavalli di Royal Ascot
royal ascot kate
di lettura

AGI - Royal Ascot torna a catalizzare l’attenzione della stampa internazionale e, ancora una volta, il momento più commentato della giornata ha avuto per protagonista Kate Middleton. La principessa del Galles è riapparsa oggi all’ippodromo di Ascot con un look studiato nei minimi dettagli: un abito giallo acceso firmato Roksanda, coordinato a un cappello nella stessa tonalità e completato da gioielli dal forte valore simbolico.

ADV

Royal Ascot è una delle manifestazioni ippiche più famose al mondo e uno degli appuntamenti sociali più attesi del calendario della famiglia reale britannica. Si svolge ogni anno ad Ascot, nel Berkshire, e unisce le corse di cavalli di altissimo livello a un dress code rigidissimo, fatto di cappelli scultorei, completi formali e abiti che rispettano regole precise di lunghezze e scollature. Per la famiglia reale, il Royal Ascot non è solo intrattenimento, ma un impegno ufficiale: apre di fatto la stagione mondana dell’estate londinese e porta con sé la tradizionale carrozza reale che sfila davanti alle tribune.

ADV
Royal Ascot 2026, Kate Middleton ricicla l’abito giallo: il look più virale dell’evento
JUSTIN TALLIS / AFP - La principessa del Galles Kate Middleton

L’edizione 2026 e i protagonisti

Anche l’edizione 2026, in programma dal 16 al 20 giugno, conferma il suo ruolo di vetrina internazionale per la monarchia e per l’aristocrazia britannica, ma anche per invitati, ospiti e celebrity che arrivano da tutto il mondo. È qui che ogni anno si misurano i look più audaci, i cappelli più fotografati e le scelte di stile più discusse, con un’attenzione crescente al racconto social e alle immagini destinate a rimbalzare su media e piattaforme digitali.

Alla giornata di oggi hanno preso parte, come da tradizione, anche re Carlo e la regina Camilla, protagonisti della processione reale in carrozza che inaugura ufficialmente le corse. Accanto a loro, in prima linea, il principe William, impegnato in una serie di apparizioni pubbliche che lo vedono sempre più al centro della scena istituzionale. Nelle tribune dedicate alla Royal Enclosure non sono mancati altri membri della famiglia reale, amici di lunga data della Corona e volti noti dell’aristocrazia britannica. Il parterre è stato completato da una selezione di ospiti internazionali, imprenditori, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, tutti rigorosamente allineati al dress code dell’evento. Tra cappelli oversize, toni pastello e completi formali, la presenza di Kate in giallo ha immediatamente catalizzato flash e prime pagine, diventando il riferimento visivo dell’intera giornata.

Il rewear dell’abito

Il punto che ha attirato subito l’attenzione degli osservatori di moda è che quello scelto da Kate non è un abito nuovo. La principessa ha deciso di riutilizzare un vestito già presente nel suo guardaroba: una versione custom della Brigitte Dress di Roksanda in tonalità marigold yellow, già vista nel 2022 durante il tour in Giamaica e poi a Wimbledon nello stesso anno. Il giallo è pieno, luminoso, con una linea pulita e una costruzione che valorizza la figura senza eccessi, perfettamente in linea con il suo stile. La scelta del rewear è tutt’altro che casuale.

Royal Ascot, Kate Middleton ricicla l’abito giallo: il look più virale dell’evento
JUSTIN TALLIS / AFP

Negli ultimi anni, Kate ha costruito una narrazione coerente intorno al riutilizzo dei capi: riproporre abiti già indossati non viene più letto come una concessione, ma come un segnale preciso di sobrietà, consapevolezza e attenzione alla sostenibilità. In un contesto iper-mediatizzato come il Royal Ascot, ripescare un abito iconico e reinterpretarlo con accessori diversi significa avere un controllo totale del proprio racconto visivo e dei messaggi che si vogliono trasmettere.

Il messaggio del look di Kate

Il look di oggi funziona anche perché si inserisce perfettamente nel codice visivo del Royal Ascot, dove tradizione, protocollo e moda convivono in equilibrio. Il giallo brillante, accostato a un cappello strutturato e a gioielli discreti ma d’impatto, rende Kate immediatamente riconoscibile nel mare di cappelli e fantasie dell’ippodromo. A livello comunicativo, il messaggio è duplice: da un lato la solidità del ruolo istituzionale, dall’altro la volontà di restare una fashion reference globale pur scegliendo la strada, sempre più apprezzata, del riuso.

ADV