Royal Ascot, Kate Middleton ricicla l’abito giallo

AGI - Royal Ascot torna a catalizzare l’attenzione della stampa internazionale e, ancora una volta, il momento più commentato della giornata ha avuto per protagonista Kate Middleton. La principessa del Galles è riapparsa oggi all’ippodromo di Ascot con un look studiato nei minimi dettagli: un abito giallo acceso firmato Roksanda, coordinato a un cappello nella stessa tonalità e completato da gioielli dal forte valore simbolico.
Royal Ascot è una delle manifestazioni ippiche più famose al mondo e uno degli appuntamenti sociali più attesi del calendario della famiglia reale britannica. Si svolge ogni anno ad Ascot, nel Berkshire, e unisce le corse di cavalli di altissimo livello a un dress code rigidissimo, fatto di cappelli scultorei, completi formali e abiti che rispettano regole precise di lunghezze e scollature. Per la famiglia reale, il Royal Ascot non è solo intrattenimento, ma un impegno ufficiale: apre di fatto la stagione mondana dell’estate londinese e porta con sé la tradizionale carrozza reale che sfila davanti alle tribune.
L’edizione 2026 e i protagonisti
Anche l’edizione 2026, in programma dal 16 al 20 giugno, conferma il suo ruolo di vetrina internazionale per la monarchia e per l’aristocrazia britannica, ma anche per invitati, ospiti e celebrity che arrivano da tutto il mondo. È qui che ogni anno si misurano i look più audaci, i cappelli più fotografati e le scelte di stile più discusse, con un’attenzione crescente al racconto social e alle immagini destinate a rimbalzare su media e piattaforme digitali.
Alla giornata di oggi hanno preso parte, come da tradizione, anche re Carlo e la regina Camilla, protagonisti della processione reale in carrozza che inaugura ufficialmente le corse. Accanto a loro, in prima linea, il principe William, impegnato in una serie di apparizioni pubbliche che lo vedono sempre più al centro della scena istituzionale. Nelle tribune dedicate alla Royal Enclosure non sono mancati altri membri della famiglia reale, amici di lunga data della Corona e volti noti dell’aristocrazia britannica. Il parterre è stato completato da una selezione di ospiti internazionali, imprenditori, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, tutti rigorosamente allineati al dress code dell’evento. Tra cappelli oversize, toni pastello e completi formali, la presenza di Kate in giallo ha immediatamente catalizzato flash e prime pagine, diventando il riferimento visivo dell’intera giornata.
Il rewear dell’abito
Il punto che ha attirato subito l’attenzione degli osservatori di moda è che quello scelto da Kate non è un abito nuovo. La principessa ha deciso di riutilizzare un vestito già presente nel suo guardaroba: una versione custom della Brigitte Dress di Roksanda in tonalità marigold yellow, già vista nel 2022 durante il tour in Giamaica e poi a Wimbledon nello stesso anno. Il giallo è pieno, luminoso, con una linea pulita e una costruzione che valorizza la figura senza eccessi, perfettamente in linea con il suo stile. La scelta del rewear è tutt’altro che casuale.
Negli ultimi anni, Kate ha costruito una narrazione coerente intorno al riutilizzo dei capi: riproporre abiti già indossati non viene più letto come una concessione, ma come un segnale preciso di sobrietà, consapevolezza e attenzione alla sostenibilità. In un contesto iper-mediatizzato come il Royal Ascot, ripescare un abito iconico e reinterpretarlo con accessori diversi significa avere un controllo totale del proprio racconto visivo e dei messaggi che si vogliono trasmettere.
Il messaggio del look di Kate
Il look di oggi funziona anche perché si inserisce perfettamente nel codice visivo del Royal Ascot, dove tradizione, protocollo e moda convivono in equilibrio. Il giallo brillante, accostato a un cappello strutturato e a gioielli discreti ma d’impatto, rende Kate immediatamente riconoscibile nel mare di cappelli e fantasie dell’ippodromo. A livello comunicativo, il messaggio è duplice: da un lato la solidità del ruolo istituzionale, dall’altro la volontà di restare una fashion reference globale pur scegliendo la strada, sempre più apprezzata, del riuso.