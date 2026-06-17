Iran, attacchi notturni nello Stretto: droni contro mercantili

AGI - L'Iran ha lanciato diversi droni contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz ogni notte da quando è stato firmato il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Lo riferisce NBC News che cita un funzionario statunitense secondo il quale l'esercito americano ha abbattuto i velivoli senza pilota lanciati dai pasdaran prima che potessero minacciare navi o personale nella regione.
La posizione dell'ONU sull'accordo di pace
Il Segretario generale dell'Onu, António Guterres, sostiene l'ipotesi che l'accordo di pace tra Usa e Iran possa essere sancito dal Consiglio di Sicurezza attraverso una risoluzione, così come avvenuto nel 2015. "Credo che sia importante vedere il testo effettivo, ma come questione di principio e di prassi ritengo che qualsiasi accordo di pace che venga sancito da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza acquisisca un ulteriore livello di protezione, solidità e forza", ha detto il portavoce Stéphane Dujarric, rispondendo alle domande dei giornalisti.
Gli attacchi israeliani sul sud e sulla costa del Libano
Israele ha attaccato il sud del Libano. Lo riferiscono media libanesi secondo cui caccia israeliani hanno colpito Nabatieh al-Fawqa e un drone ha preso di mira Ansariyeh, sulla costa.
Il monito del comando iraniano e le accuse di violazione
Il quartier generale di Khatam al-Anbiya, il centro di comando per le emergenze dell'Iran, ha minacciato Israele affermando che, se non cesserà gli attacchi nel Libano meridionale, Teheran risponderà con la forza. In una dichiarazione, il quartier generale ha affermato che "l'esercito israeliano ha violato il cessate il fuoco nel Libano meridionale 84 volte negli ultimi due giorni, continua a commettere crimini e a uccidere il popolo libanese oppresso, anche dopo che il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato la fine della guerra. Avvertiamo che se l'esercito israeliano non fermerà le sue azioni malvagie nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura risposta da parte delle nostre forze".
L'avvertimento di Teheran a Washington
Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, ha avvertito gli Stati Uniti che qualsiasi violazione del memorandum d'intesa, che dovrebbe essere firmato ufficialmente venerdì, incontrerà una "reazione schiacciante". "La resilienza iraniana ha imposto un cambio di strategia: gli Stati Uniti si sono seduti al tavolo delle trattative alle condizioni dell'Iran", ha dichiarato Azizi in un post sui social media. "Ora Washington deve dimostrare il suo impegno ponendo fine alla guerra contro il Libano e rispettando ogni clausola del memorandum d'intesa. L'era delle imposizioni unilaterali contro gli iraniani è finita".