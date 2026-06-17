Iran, quanti e dove sono i beni congelati

AGI - Iran e il dossier sul nucleare, ma non solo. Tutti sono concentrati sul destino del programma nucleare iraniano, ma la vera posta in gioco nella definizione dell'accordo di pace tra Teheran e Washington potrebbe essere un'altra.
In Iran c'è la massima attenzione sul destino dei beni congelati
Con l'uranio sepolto sotto tonnellate di detriti dei centri di arricchimento bombardati da Stati Uniti e Israele e i proxy ancora indeboliti dalle batoste inflitte dal Mossad e dall'Idf, il regime degli ayatollah ha un fronte su cui incaponirsi per strappare un buon risultato: i miliardi di dollari in beni congelati da tempo, in alcuni casi dall'inizio della rivoluzione khomeinista.
Si tratta principalmente di pagamenti recenti relativi alle vendite di petrolio iraniano a Cina, India, Corea del Sud e Giappone rimasti bloccati quando il presidente Trump si è ritirato dall'accordo sul nucleare del 2015 e nel 2018 ha reintrodotto le sanzioni contro l'Iran.
Le stime dei beni iraniani all'estero
Le stime sul valore dei beni iraniani all'estero variano: Teheran afferma che ammontano ad almeno 100 miliardi di dollari, mentre altri esperti stimano una cifra molto inferiore. La priorità di Teheran è sbloccare intanto 24 miliardi di dollari in diverse fasi per aumentare il valore della valuta nazionale e ridurre l'inflazione, come ha detto al Wsj Esfandyar Batmanghelidj, amministratore delegato del think tank economico Bourse and Bazaar Foundation.
Cina
Pechino è da tempo il principale acquirente di petrolio iraniano e le stime dei beni congelati di Teheran in Cina variano dai 20 ai 50 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti sono in grado di impedire ai Paesi di pagare l'Iran per il petrolio perché quasi tutte le transazioni petrolifere globali avvengono in dollari. Il Dipartimento del Tesoro può bloccare l'accesso al sistema del dollaro agli istituti finanziari che violano le sanzioni, uno strumento potente utilizzato sempre più spesso dagli Stati Uniti negli ultimi due decenni. Anche dopo l'inizio della guerra, la Cina ha continuato ad acquistare segretamente petrolio iraniano e l'Iran è riuscito a utilizzare parte di questi fondi per acquistare macchinari e ricambi auto cinesi.
Iraq
L'Iraq è un importante acquirente di elettricità e gas naturale dall'Iran, suo vicino, ma le restrizioni statunitensi hanno a lungo impedito a Baghdad di pagare per questi servizi. L'amministrazione Trump ha interrotto per l'ultima volta la possibilità per l'Iraq di pagare l'Iran per le forniture di energia e così restano in sospeso circa 15 miliardi.
India
Prima che Trump si ritirasse dall'accordo sul nucleare dell'era Obama, l'India era il secondo maggiore acquirente di petrolio iraniano. Le sanzioni hanno costretto le banche indiane a sospendere i pagamenti per gli acquisti di greggio iraniano per circa 7 miliardi di dollari.
Corea del Sud
Come l'India e la Cina, la Corea del Sud era un importante cliente petrolifero dell'Iran prima delle sanzioni. Gran parte dei 7 miliardi di dollari congelati in Corea del Sud è stata successivamente trasferita al Qatar nell'ambito di uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti.
Qatar
Washington non ha ancora autorizzato il Qatar a trasferire i fondi, che avrebbero dovuto essere utilizzati esclusivamente per scopi umanitari. Le attuali negoziazioni si concentrano principalmente sulla concessione all'Iran dell'accesso a questi fondi.
Tra Giappone, Stati Uniti, Lussemburgo e Oman si parla di 8 miliardi di dollari.