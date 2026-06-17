Parigi autorizza i tuffi nel canale per le temperature record

AGI - La Francia si prepara ad affrontare un'altra ondata di caldo, con Parigi che ha autorizzato la balneazione in uno dei suoi canali per offrire ai residenti un po' di sollievo dalle alte temperature. Sarà la seconda ondata di caldo di quest'anno, dopo una settimana insolitamente torrida a maggio che ha fatto registrare temperature record in metà del Paese.
Le previsioni meteorologiche
"Un'ondata di caldo si diffonderà gradualmente in tutto il Paese questa settimana", ha dichiarato Christelle Robert, del servizio meteorologico nazionale Météo-France. Le temperature avrebbero dovuto raggiungere i 36°C o i 37°C in alcune zone mercoledì, per poi toccare i 40°C in alcune regioni domenica, in concomitanza con la festa nazionale della musica per il solstizio d'estate, "La Fête de la Musique".
L'apertura del Canal Saint-Martin
A Parigi, la balneazione sarà consentita da mercoledì sera, sotto la supervisione di bagnini, in un tratto del Canal Saint-Martin, nella zona est della città, come annunciato martedì sera dal sindaco Emmanuel Grégoire. Durante la settimana torrida del mese scorso, molti giovani si sono tuffati nel canale.