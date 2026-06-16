Il principe George andrà all'Eton College (come papà William)

AGI - Il principe George, 12 anni, seguirà le orme del padre William e da settembre frequenterà l'Eton College, come confermato da Kensington Palace. "Kensington Palace conferma che il principe George frequenterà l'Eton College a partire da settembre", è la breve nota ufficiale. Il Daily Mail era stato il primo a rivelare in esclusiva più di quattro anni fa che il nome del futuro re era stato inserito nella lista d'attesa per il prestigioso college, la cui retta annuale ammonta a 63.000 sterline, e secondo alcune fonti si trattava della "prima scelta" del principe e della principessa del Galles.
La 'deviazione' di William e Harry
Quando William andò a Eton nel 1995, seguito poi da suo fratello Harry nel 1998, la cosa fu considerata una sorta di deviazione dalla norma reale. Sia il padre, re Carlo, che il nonno, il defunto duca di Edimburgo, avevano frequentato Gordonstoun, in Scozia. Mentre Filippo ne era entusiasta, Carlo fu preso di mira e soffrì molto.
La vicinanza a Windsor
Iscrivere George ha Eton è stata una decisione ponderata a lungo da William e Kate, che, secondo alcune fonti, avrebbero visitato anche altre scuole, tra cui il Marlborough College, la scuola mista frequentata dalla principessa. L'Eton College ha un vantaggio innegabile: la sua posizione. Situato appena oltre il fiume rispetto al Castello di Windsor, dista solo 15 minuti di auto da Forest Lodge, la residenza di famiglia nella tenuta del Berkshire.
E naturalmente suo padre conosce bene la scuola: quando William frequentava Eton, proprio per la sua posizione, riusciva spesso ad andare a prendere il te' a Windsor con la nonna, la defunta regina Elisabetta II. George compirà 13 anni il 22 luglio e sarà pronto per frequentare la scuola superiore a partire dall'autunno. I suoi fratelli minori, la principessa Charlotte, di 11 anni, e il principe Louis, di otto, rimarranno a Lambrook, una scuola mista vicino ad Ascot nel Berkshire, dove finora ha studiato anche il primogenito di William e Kate.