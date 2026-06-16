'Patto Usa-Iran riprovevole', sogni infranti di Reza Palhavi
"Patto Usa-Iran riprovevole", Reza Palhavi Jr. contro l'accordo che infrange i suoi sogni
Home>Estero

"Patto Usa-Iran riprovevole", Reza Palhavi Jr. contro l'accordo che infrange i suoi sogni

Il figlio dell'ultimo scià sperava di poter tornare in patria e guidare il Paese. E ora si augura che la trattativa fallisca: "Il regime cadrà comunque"
Reza Pahalavi, figlio dell'ultimo scià di Persia
Thomas SAMSON / AFP - Reza Pahalavi, figlio dell'ultimo scià di Persia
Reza Pahlavi scià di persia iran
di lettura

AGI - Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, prevede che l'accordo raggiunto dagli Stati Uniti con l'Iran "fallirà" e ha definito l'intesa "moralmente riprovevole" e "strategicamente fallimentare".

ADV

Indicato (forse mai in maniera davvero credibile) da alcuni esperti e da se stesso come possibile alternativa al regime degli ayatollah, Pahlavi Jr., 66 anni, figlio dell’ex scià e Farah Diba, vede ora allontanarsi definitivamente l’opportunità di occupare il trono che fu di suo padre fino al 1979.

ADV

Critiche all'accordo con l'Iran

"Qualsiasi accordo con questo regime fallirà. Non ci si può fidare", ha detto Pahlavi in un'intervista al Times, "continuerà a ricattare il mondo, opprimendo i coraggiosi e innocenti iraniani e seminando terrore e instabilità nella regione e a livello internazionale, persino nelle strade del Regno Unito".

Leggi anche:
Reza Palhavi, figlio dell'ultimo scia' di Persia
Reza Palhavi a Roma: "Pronto a guidare la transizione dell'Iran"
Il figlio dell'ultimo scia' di Persia è intervenuto al Centro Studi Americani di Roma proponendosi come leader di una transizione verso la democrazia dell'Iran

Accuse al regime e prospettive future

"Raggiungere un accordo con un regime che ha massacrato 40.000 manifestanti in due giorni a gennaio (una cifra che non è stata verificata in modo indipendente, nda) è moralmente sbagliato e strategicamente fallimentare. Sarà controproducente", ha affermato, "ma sia chiaro: con o senza il sostegno internazionale, questo regime cadrà. Il popolo iraniano si libererà dalla tirannia. È incompatibile con il mondo libero". "Il nocciolo del problema è il regime stesso, la sua natura. Non c'è modo che questo regime, con la sua mentalità, possa adattarsi al mondo, in particolare al mondo libero. È semplicemente incompatibile", ha insistito il figlio dello scià deposto nel 1979.

ADV