Il G7 entra oggi nel vivo, al via il vertice con Zelensky

AGI - A Evian il vertice del G7 entra oggi nel vivo con la prima sessione di lavoro, questa mattina, dedicata all'Ucraina, con la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato questa notte all'aeroporto di Ginevra. All'hotel Royal, sede del G7, la sessione dedicata a Kyev è iniziata con circa 45 minuti di ritardo.
Chi c'è
Nella sala è presente anche il segretario di Stato Usa, Marc Rubio, oltre al presidente Donald Trump, il quale, al suo arrivo, ha ricevuto dal cancelliere tedesco Friedrich Merz una maglia della nazionale di calcio tedesca con il numero 47, corrispondente al 47esimo presidente degli Stati Uniti. Nell'attesa dell'inizio dei lavori e dell'arrivo in sala di Trump, Macron e Zelensky, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è intrattenuta abbastanza a lungo con la premier giapponese Sanae Takaichi e con i vertici dell'Ue, Antonio Costa e Ursula von der Leyen.
Il bilaterale tra Macron e Zelensky
Prima di raggiungere gli altri leader, Macron e Zelensky hanno avuto un incontro bilaterale. C'è attualmente un ritardo rispetto al programma trasmesso ai media. Nella sala della riunione non è ancora arrivato il presidente Usa Donald Trump.
"Attacco ucraino alla raffineria a Mosca riposta giusta ai raid russi"
Intanto Zelensky, ha rivendicato l'attacco ucraino alla raffineria a Mosca come "riposta giusta ai raid russi di ieri e al protrarsi di una guerra che deve essere terminata". "La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. E le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono uno dei componenti importanti di tale pressione", ha scritto su X il capo di Stato ucraino che attualmente si trova al tavolo con i leader del G7 a Evian. "Questa volta, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacita' a lungo raggio dell'Ucraina. Una raffineria di petrolio e' stata colpita a una distanza di 500 chilometri", ha evidenziato Zelensky.