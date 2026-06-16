Fregata russa spara contro uno yacht nella Manica: indaga Londra

AGI - I marinai a bordo di una fregata russa hanno sparato colpi di avvertimento contro uno yacht civile che si era avvicinato nel Canale della Manica. Lo riferisce l'agenzia di stampa britannica PA Media rilanciata dalla Reuters.
Il ministero della Difesa britannico ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di un incidente che ha coinvolto una nave da guerra russa nel Canale della Manica nella giornata di oggi. "Stiamo indagando su segnalazioni di un incidente nel Canale della Manica", ha fatto sapere un portavoce come riporta Sky News.
Secondo i media britannici, uno yacht registrato nel Regno Unito ha segnalato che una nave russa ha sparato colpi di avvertimento da circa 500 metri di distanza, a circa 20 miglia nautiche a Sud dell'Isola di Wight, al di fuori delle acque territoriali britanniche. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni allo yacht. Le autorita' ritengono che le segnalazioni siano da considerarsi un episodio isolato.
Il precedente: il blitz sulla flotta ombra russa
Domenica, i commando britannici hanno abbordato e intercettato una petroliera della flotta ombra russa, soggetta a sanzioni, nel Canale della Manica, conducendo per la prima volta un'operazione con l'obiettivo di interrompere le entrate petrolifere che contribuiscono a finanziare la guerra della Russia in Ucraina. La Marina ha poi fatto sapere che due navi britanniche avevano pedinato la fregata russa Admiral Grigorovich nel Canale della Manica, a ovest di Brest, in Francia.