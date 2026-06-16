Finlandia, la nave Fitburg è al centro di un intrigo

AGI - In Finlandia c'è una nave, la Fitburg, al centro di un intrigo internazionale. La procura generale finlandese ha incriminato il comandante e il nostromo della nave mercantile Fitburg con l'accusa di sabotaggio aggravato e interferenza aggravata nelle telecomunicazioni per il danneggiamento di due cavi sottomarini nel Mar Baltico avvenuto lo scorso dicembre. Secondo gli investigatori, i due ufficiali della nave, sospettata di appartenere alla cosiddetta flotta ombra russa, avrebbero provocato la rottura di due cavi in fibra ottica tra Finlandia ed Estonia e tentato di danneggiare altre otto infrastrutture sottomarine trascinando un'ancora sul fondale marino per almeno 130 chilometri, fino all'intervento delle autorità finlandesi. "La procura ritiene che, oltre ad aver causato danni immediati significativi, l'azione abbia rappresentato un grave pericolo per il funzionamento delle reti di telecomunicazioni, elettricità e gas della Finlandia", si legge in una nota.
La Finlandia e la nave dell'intrigo
Oltre al comandante, cittadino russo, e al nostromo, originario dell'Azerbaigian, altri due ufficiali della Fitburg risultano sospettati. La procura deciderà in una fase successiva quali eventuali capi d'accusa contestare anche a loro. Durante l'inchiesta preliminare gli indagati hanno respinto ogni addebito, sostenendo inoltre che la magistratura finlandese non avrebbe giurisdizione sul caso poiché i danni sarebbero avvenuti al di fuori delle acque territoriali del Paese. Sarà ora il Tribunale distrettuale di Helsinki a fissare la data del processo e a valutare, se necessario, la questione della competenza giurisdizionale.
Fermo della nave nel Golfo di Finlandia
La Fitburg, nave battente bandiera di Saint Vincent e Grenadine impiegata sulla rotta tra San Pietroburgo e il porto israeliano di Haifa, era stata fermata il 31 dicembre 2025 dalle autorità finlandesi nel Golfo di Finlandia. L'operazione era stata condotta nelle acque internazionali della zona economica esclusiva finlandese con il supporto della Guardia costiera e di un elicottero dal quale erano scesi agenti che avevano preso il controllo della nave.
Traccia dell'ancora sul fondale
Nel corso delle indagini le autorità hanno individuato sul fondale una lunga traccia di trascinamento attribuita all'ancora dell'imbarcazione, che al momento dell'abbordaggio stava navigando con l'ancora immersa in mare.
Restrizioni agli indagati
Dopo dodici giorni di fermo per consentire gli accertamenti, la nave era stata autorizzata a ripartire il 12 gennaio, mentre a tre dei quattro sospettati era stato vietato lasciare la Finlandia.
Contesto degli attacchi ibridi
Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, Helsinki ha registrato diversi episodi di danneggiamento di infrastrutture sottomarine strategiche che il governo finlandese considera possibili attacchi ibridi attribuibili a Mosca.