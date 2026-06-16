California: un B-52 si schianta dopo il decollo, otto morti

AGI - Incidente aereo in California. Un bombardiere B-52 americano è precipitato poco dopo il decollo in una base dell'Aeronautica Militare nel deserto del Mojave, nella California meridionale. Tutti gli otto membri dell’equipaggio sono morti nello schianto.
Un B-52 si schianta in California dopo il decollo
Secondo quanto comunicato dalla base aerea di Edwards, dove si è verificato l'incidente, la "Stratofortress dell'Aeronautica Militare, con a bordo otto persone impegnate in una missione di collaudo di routine, si è schiantato poco dopo il decollo alle 11,20 locali. Le prime indicazioni suggeriscono che l'impatto non abbia lasciato scampo".
Un vasto incendio distrugge il velivolo
Le immagini del luogo dell'incidente mostrano un vasto incendio che sembra aver distrutto il velivolo poco lontano dalla base di Andrews, un importante centro operativo delle forze armate statunitensi situato a circa 95 chilometri a nord di Los Angeles.
Aeroporto militare chiuso in California
"Il personale di soccorso è sul posto e le autorità stanno lavorando per accertare la sorte di tutto l'equipaggio", prosegue il comunicato, aggiungendo che l'incidente è oggetto di indagine. L'aeroporto è stato chiuso e tutti gli aerei in arrivo sono stati deviati, ha comunicato la base sui social. "Tutti i permessi di accesso per le visite sono stati sospesi fino a nuovo avviso per consentire alla base di concentrarsi interamente sulle operazioni di risposta all'emergenza".
Le caratteristiche del B-52
Le riprese aeree mostrano una vasta area carbonizzata a terra. Sembrava che dell'aereo non sia rimasto quasi nulla, e un giornalista a bordo di un elicottero della televisione ha parlato di una "grande colonna" di fumo nero visibile dopo l'incidente. Numerosi veicoli di emergenza erano visibili nell'ampia area bruciata.
Il B-52 è un bombardiere pesante originariamente progettato per la guerra contro l'Unione Sovietica. Ha ricevuto continui aggiornamenti per rimanere in servizio per decenni. Ha un'apertura alare di 56 metri e una lunghezza di 48 metri. L'equipaggio è generalmente composto da cinque persone: un comandante, un pilota, un navigatore radar, un navigatore e un ufficiale addetto alla guerra elettronica.