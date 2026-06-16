Il paradosso del Boeing B-52 residuo della guerra fredda

AGI - È nei nomi delle rock band, nei titoli dei libri e nelle opere della pop-art: più che un aereo, il Boeing B-52 Stratofortress è un simbolo della potenza militare americana.
Il Boeing B-52 nato all'inizio della guerra fredda
Nato all’inizio della Guerra fredda per portare un attacco nucleare nel cuore dell’Unione Sovietica, è diventato nel tempo una piattaforma per bombardamenti convenzionali, deterrenza strategica, pattugliamento marittimo e lancio di missili a lungo raggio. Settant’anni dopo l’entrata in servizio, resta ancora uno dei pilastri della componente aerea degli Stati Uniti.
Il paradosso del Boeing B-52
Il paradosso del B-52 è nel fatto che sia un bombardiere progettato in un’altra epoca, con una sagoma immediatamente riconoscibile — ali lunghissime, otto motori, fusoliera stretta — che continua a essere considerato indispensabile in un ambiente militare dominato da droni, satelliti, missili ipersonici e velivoli stealth.
Non è supersonico ma vola lontano
Non è invisibile ai radar, non è supersonico, non ha l’aura futuristica del B-2 Spirit o del nuovo B-21 Raider. Ma può volare lontano, restare in missione a lungo, portare un carico enorme e adattarsi a sistemi d’arma sempre nuovi. Il primo volo risale al 1952, l’ingresso in servizio al 1955. Da allora il B-52 ha attraversato quasi tutta la storia militare americana contemporanea: la crisi nucleare della Guerra fredda, il Vietnam, la Guerra del Golfo, i Balcani, l’Afghanistan, l’Iraq e le missioni di deterrenza nei teatri più sensibili, dall’Indo-Pacifico all’Europa.
La longevità del Boeing B-52
L’ultima versione operativa è il B-52H, costruita nei primi anni Sessanta. Significa che alcuni degli aerei ancora in servizio sono più vecchi dei loro equipaggi, dei loro comandanti e di buona parte dei sistemi d’arma che oggi trasportano. La sua longevità dipende da una combinazione rara. Il B-52 fu costruito con una struttura robusta, pensata per missioni intercontinentali e per grandi carichi.
Inoltre, dagli anni Sessanta in poi, il suo ruolo è progressivamente cambiato: da bombardiere destinato a penetrare lo spazio aereo nemico è diventato sempre più una piattaforma di lancio a distanza. Non deve necessariamente entrare nelle aree più difese, ma restare lontano e colpire con missili da crociera, armi guidate e munizioni di precisione.
La sua capacità di carico resta uno dei suoi punti di forza. Il Boeing B-52 può portare decine di tonnellate di armamenti, convenzionali o nucleari, e operare a quote elevate con raggio d’azione intercontinentale, anche grazie al rifornimento in volo. In una guerra moderna, questo lo rende una sorta di “camion volante” per armi a lunga gittata, capace di generare massa di fuoco.
Il Boeing B-52 è anche uno strumento politico
Il B-52 è anche uno strumento politico. Ogni volta che gli Stati Uniti lo schierano in Europa, nel Golfo o nel Pacifico è un segnale di presenza, deterrenza e disponibilità a proiettare forza a grande distanza.
Il programma di ammodernamento
Il programma di ammodernamento prevede nuovi motori Rolls-Royce F130, destinati a sostituire i vecchi Pratt & Whitney TF33, un nuovo radar AESA, aggiornamenti all’avionica, alle comunicazioni, ai sistemi di guerra elettronica e all’integrazione di nuove armi. La versione modernizzata prenderà la denominazione B-52J. Il cambio dei motori è il passaggio più importante: serve a ridurre consumi e manutenzione e dovrà aumentare affidabilità, autonomia operativa e disponibilità della flotta. Il nuovo radar, invece, offrirà capacità migliori di navigazione e puntamento in ogni condizione meteo.
L’obiettivo è mantenere il B-52 in servizio fino al 2050 e forse oltre. Se il piano sarà rispettato, alcuni esemplari voleranno per quasi un secolo: un caso quasi unico nella storia dell’aviazione militare.
Il tallone d'Achille del Boeing B-52
Il recente incidente avvenuto a Edwards Air Force Base, in California, dove un B-52 è precipitato poco dopo il decollo, ha riportato l’attenzione sull’età della flotta e sui rischi legati alle attività di test. Le cause sono ancora oggetto di indagine e non è corretto trarre conclusioni affrettate. Ma l’episodio ricorda che la longevità del B-52 è insieme il suo punto di forza e la sua vulnerabilità: nessun aereo resta operativo così a lungo senza una manutenzione costante, investimenti continui e una gestione rigorosa della sicurezza.