Meloni: 'Con Giappone cooperazione strategica'

AGI - "La traiettoria della cooperazione (tra Italia e Giappone, ndr) è quella che vogliamo continuare a seguire, imprimendo una forza ancora maggiore alla nostra partnership strategica". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa al termine del suo colloquio bilaterale con l'omologa giapponese Sanae Takaichi. Una cooperazione più forte "tra Paesi in sintonia - ha osservato la premier - è un modo molto più serio per imprimere significato al 160mo delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone".
La partnership tra Italia e Giappone
Italia e Giappone sono "naturalmente alleati strategici destinati a lavorare insieme nel presente e sul futuro", ha evidenziato il presidente del Consiglio che durante la conferenza stampa ha esordito rivolgendo parole di stima all'omologa che ha definito "la mia amica Sanae". "Spero di essere riuscita nel breve tempo a disposizione a ricambiare accoglienza affettuosa che mi è stata riservata a gennaio, durante la mia visita di Stato" a Tokyo. Meloni si è detta "contenta" del confronto "ancora con un'amica e con un leader pragmatico e concreto e a cui sono legata da simpatia politica". Poi un passaggio nel quale ha sostenuto di essere "convinta dell'alleanza tra Italia e Giappone Paesi amici che possono lavorare in futuro a ricambiare l'accoglienza affettuosa che ho ricevuto in Giappone".
L'attenzione sull'accordo tra Stati Uniti e Iran
"Con la premier Takaichi abbiamo ribadito la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz e della difesa della libertà di navigazione", ha sottolineato Meloni, commentando l'accordo per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Il Giappone, in un "approccio coordinato di politica estera", con l'Italia "accoglie con favore il memorandum di intesa firmato da Usa e Iran". Queste le parole della premier giapponese Sanae Takaichi. "Speriamo che questo porti a una rapida e certa applicazione dell'accordo che porti a una libera e sicura navigazione nello stretto di Hormuz", ha aggiunto e "auspichiamo che questo porti pace e stabilita' in tutto il Medio Oriente".
Il momento dell'incontro tra Meloni e Takaichi
Sono lieta di aver accolto oggi a Villa Pamphilj l’amica @takaichi_sanae, Primo Ministro del Giappone pic.twitter.com/JJXn3sdCpi— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 15, 2026