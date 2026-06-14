G7, Trump e Zelensky insieme per la sessione di lavoro di martedì

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parteciperà martedì 16 giugno in Francia alla sessione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ma non avrà in programma alcun bilaterale con il leader di Kiev.
"Il presidente Trump parteciperà a una sessione di lavoro con i leader del G7 e il presidente ucraino Zelensky", ha dichiarato un funzionario ai giornalisti, a condizione di anonimato, come di consueto. Il vertice del G7 si terrà a Evian dal 15 al 17 giugno. Il presidente americano avrà però una serie di incontri bilaterali con i leader di Francia, Egitto, India, Qatar ed Emirati Arabi Uniti a margine del vertice.
Trump partirà per la Francia lunedì mattina presto, dopo la conclusione dell'evento di arti marziali miste UFC di domenica che si terrà sul prato della Casa Bianca per celebrare l'ottantesimo compleanno del presidente americano. "Il presidente Trump incontrerà i leader del G7 per discutere di questioni chiave di comune interesse, tra cui la crescita e lo sviluppo economico, la resilienza delle catene di approvvigionamento, l'immigrazione clandestina e l'intelligenza artificiale", ha dichiarato sempre un alto funzionario dell'amministrazione statunitense.
Arrivo in Francia e incontri
Al suo arrivo in Francia, Trump terrà il suo primo incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron, seguito da un benvenuto ufficiale e una cena di lavoro con i leader del G7.
Sessione con Zelensky
Martedì, Trump parteciperà a una sessione di lavoro con i leader del G7, alla quale è stato invitato anche Zelensky. Entrambi saranno presenti all'incontro ma per ora non è previsto un incontro bilaterale separato tra i due. L'ultimo incontro tra Trump e Zelensky risale a dicembre dello scorso anno, quando si incontrarono nella residenza repubblicana di Mar-a-Lago, in Florida.
Sempre martedì, Trump ha in programma incontri privati separati con l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prima di partecipare a una cena con i leader del G7 e del Medio Oriente.
Il programma di mercoledì
Mercoledì, Trump incontrerà il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il primo ministro indiano Narendra Modi a Evian e, prima di lasciare la Francia, sarà ospitato da Macron per cena alla Reggia di Versailles.