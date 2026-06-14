Starmer: Intercettata nella Manica petroliera flotta ombra russa

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AGI - "Nelle prime ore di questa mattina, ho ordinato alle nostre forze armate di intercettare una petroliera della flotta ombra che tentava di attraversare il Canale della Manica. Questa operazione, coronata da successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi". Lo ha scritto su X il premier britannico Keir Starmer, ringraziando "tutti coloro che hanno partecipato, comprese le nostre forze armate e le forze dell'ordine che garantiscono la sicurezza di questo Paese 24 ore su 24, 365 giorni all'anno".
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