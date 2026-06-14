La sicurezza del G7, schierate a Evian 14mila forze dell'ordine
La sicurezza del G7, schierate oltre 14mila forze dell'ordine
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La sicurezza del G7, schierate oltre 14mila forze dell'ordine

Il contingente più numeroso sarà quello della polizia nazionale (7.160 agenti), principalmente incaricato di proteggere i capi di Stato "dal loro arrivo sul suolo francese fino al raggiungimento della località di Evian"
Luigi Conte, inviato a Evian
La sicurezza del G7, schierate oltre 14mila forze dell'ordine
Jeff PACHOUD / AFP - Personale della Gendarmeria francese e Carabinieri italiani pattugliano insieme per le strade di Yvoire, il 12 giugno 2026 durante una nuova Unità Operativa franco-italiana (UOFI) prima del vertice del G7 a Evian
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AGI - Per garantire la sicurezza del G7 che si terrà a partire da domani a Evian, sul lato francese del lago Lemano saranno schierate circa 14.000 unità fra polizia, gendarmeria, forze armate e operatori del settore giudiziario.

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Il contingente più numeroso sarà quello della polizia nazionale (7.160 agenti), principalmente incaricato di proteggere i capi di Stato "dal loro arrivo sul suolo francese fino al raggiungimento della località di Evian", dove si svolgerà il vertice, ha spiegato alla stampa Béatrice Brun, direttrice regionale della polizia nazionale. Lo scorrimento dei cortei sarà garantito da 260 motociclisti.

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Dispiegamento della gendarmeria e controllo del lago

Saranno inoltre dispiegati circa 6.100 gendarmi, alcuni dei quali a bordo di una delle circa trenta imbarcazioni incaricate di garantire la navigazione sul Lago Lemano, che confina con la città di Ginevra, dove arriveranno numerose delegazioni.

Esercito e operazioni anti-drone

Saranno impegnati anche l’esercito e l’aeronautica, per un totale di 900 unità. La loro missione principale sarà quella di far rispettare le zone di interdizione al volo sull’area, "in coordinamento con l’esercito svizzero", ha sottolineato il generale Gilles Juventin, comandante della brigata aerea, evidenziando l’importanza delle operazioni anti-drone.

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