Sull'accordo, l'Iran ancora valuta la decisione finale

AGI - La decisione finale dell'Iran sull'accordo quadro con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Fars, citando una fonte. Nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar per spingere alla chiusura dell'intesa tra Iran e Stati Uniti e mettere fine alla guerra.
Trump: "Oggi la firma"
Ieri Donald Trump ha annunciato su Truth che l'intesa tra i due Paesi sarebbe stata firmata oggi per poi aggiungere che, subito dopo la firma, lo Stretto di Hormuz sarebbe stato aperto a tutti.
E sempre ieri il presidente americano ha ricordato che "l'accordo di Barack Hussein Obama con l'Iran, il JCPOA, è stato un percorso facile, agevole e senza intoppi verso l'arma nucleare, che l'Iran avrebbe avuto sei anni fa e che avrebbe usato molto prima. Il mio accordo con l'Iran è l'esatto opposto: UN MURO SENZA ARMI NUCLEARI! Di fatto, non vogliono più un'arma nucleare, né la avranno, né tramite acquisto, né sviluppo, né in alcun altro modo. L'accordo dovrebbe essere firmato domenica e, subito dopo la firma, lo Stretto di Hormuz sarà APERTO A TUTTI".
Teheran: "Insolita insistenza"
Dal canto loro, i Pasdaran hanno negato che oggi si arrivi alla firma e hanno criticano l'"insolita insistenza" del presidente Trump. Lo ha riferito la Cnn. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche di Teheran ha descritto la tempistica come una "prova per il team negoziale iraniano" e ha affermato che l'annuncio di Trump arriva "nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma oggi non avverrà sicuramente".
"Alcuni osservatori ritengono che la sua insistenza possa essere motivata dal desiderio di sfruttare l'occasione in modo simbolico e trasformarla in un evento di pubblicità personale", si legge nella dichiarazione.