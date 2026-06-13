Svezia, decollati due caccia per intercettare aerei russi
Svezia, intercettati caccia russi nel Mar Baltico
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Svezia, intercettati caccia russi nel Mar Baltico

La Svezia ha reso noto che alcuni velivoli da combattimento russi stavano operando in prossimità dello spazio aereo svedese
I caccia JAS 39 svedesi
JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP - I caccia JAS 39 svedesi
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AGI - La Svezia ha annunciato di aver fatto decollare d'urgenza due coppie di caccia JAS 39 Gripen per intercettare due velivoli da combattimento russi che stavano operando sul Mar Baltico in prossimità dello spazio aereo svedese. Secondo quanto riferito dalle forze armate di Stoccolma, i due episodi si sono verificati venerdì nel settore settentrionale e in quello meridionale del Baltico. Anche velivoli della Nato sono stati fatti decollare per garantire la sicurezza dello spazio aereo comune. L'esercito svedese ha precisato che in nessuno dei due casi vi è stata una violazione dello spazio aereo nazionale.

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Svezia, le parole del viceammiraglio Ewa Skoog Haslum sulla vicenda

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"Le azioni russe sono gravi e rappresentano un comportamento ricorrente che minaccia sia la nostra integrità territoriale sia la nostra sicurezza", ha dichiarato il viceammiraglio Ewa Skoog Haslum.

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