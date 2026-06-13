Stati Uniti, c'è l'ok per la fusione tra Paramount e Warner Bros

AGI - Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha approvato l'acquisizione da 110 miliardi di dollari di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. Il via libera segna una grande vittoria per Paramount, che ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa. L'accordo è stato approvato senza condizioni, il che significa che Paramount non sarà obbligata a cedere alcun asset.
La posizione del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
Il dipartimento ha dichiarato che, sulla base delle prove raccolte durante l'indagine sull'operazione, la fusione "non è probabile che comporti danni alla concorrenza o ai consumatori americani", anche per quanto riguarda lo streaming e la televisione lineare, cosi' come lo sviluppo, la produzione o la distribuzione cinematografica per l'uscita nelle sale. "Siamo grati per l'approfondita revisione di questa transazione da parte del dipartimento di Giustizia, cosi' come per il lavoro delle altre agenzie che hanno completato le loro verifiche e hanno finora dato il via libera", ha dichiarato Paramount in un comunicato.