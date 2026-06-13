Iran, il governo degli Stati Uniti è fiducioso per l'accordo

AGI - Gli Stati Uniti si aspettano di firmare un possibile quadro di accordo con l'Iran "nei prossimi giorni", ha dichiarato al New York Times un alto funzionario dell'amministrazione, sottolineando però che non è "affatto tutto concluso". Il funzionario, che ha parlato in condizione di anonimato per discutere i negoziati, ha detto che la sua fiducia è aumentata nel corso della giornata, passando da circa il 75% al mattino a "più o meno l'80-85%" nel pomeriggio.
Forze degli Stati Uniti abbattono droni lanciati dall'Iran
Nella notte si sono registrate ancora tensioni nello Stretto di Hormuz. "L'Iran ha lanciato molteplici droni d'attacco a senso unico nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz". Lo comunica il Comando unificato delle Forze Armate degli Stati Uniti (United States Central Command). "Le forze statunitensi li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore - aggiunge Centcom sui social - mentre il flusso di traffico attraverso lo stretto continua senza impedimenti. Il corridoio commerciale internazionale rimane aperto al transito".
La reazione dell'Onu al possibile accordo tra Usa e Iran
Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres preferisce non commentare, al momento, gli sviluppi sui possibili accordi di pace tra Stati Uniti e Iran, come annunciati dal Pakistan, ma c'è maggiore ottimismo. "Penso che, data la delicatezza della situazione e il fatto che in passato ci siamo già trovati vicini a un esito, preferiamo non commentare per ora, ma siamo incoraggiati, credo, dal tono generale di ciò che stiamo sentendo", ha dichiarato il portavoce, Stephane Dujarric, rispondendo alle domande dei giornalisti.