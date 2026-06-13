Colpo al narcotraffico, ucciso il leader del Tren de Aragua

AGI - Colpo al narcotraffico mondiale, ucciso un Venezuela Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. Il governo venezuelano ha confermato di aver condotto un'operazione con gli Stati Uniti nello stato di Bolívar, situato nel sud-est del Paese sudamericano, durante la quale è stato ucciso Héctor Guerrero Flores, noto come "Niño Guerrero". Era considerato il leader principale della banda criminale transnazionale Tren de Aragua. "Durante l'operazione, si sono verificati scontri con membri di queste organizzazioni criminali, che hanno portato alla neutralizzazione di Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', leader di un'organizzazione criminale", ha fatto sapere il Ministero delle Comunicazioni e dell'Informazione venezuelano in un comunicato stampa pubblicato su X. Il comunicato ha inoltre precisato che l'operazione ha beneficiato di un supporto tecnologico specializzato ed è stata condotta attraverso meccanismi di cooperazione e condivisione di informazioni tra le autorità di entrambi i Paesi. L'amministrazione guidata dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez ha ribadito il proprio impegno nella lotta contro la criminalità organizzata e ha affermato che continuerà ad adottare le misure necessarie per garantire la pace, la tranquillità e la protezione del popolo venezuelano.
Le parole di Donald Trump
Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno condotto un attacco mortale contro il leader del Tren de Aragua, una banda criminale transnazionale nata in Venezuela. L'attacco "rapido e letale" delle forze militari statunitensi contro Niño Guerrero è stato "coordinato strettamente con i nostri amici in Venezuela, con i quali stiamo collaborando molto bene", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. "All'inizio del mio mandato - ha aggiunto - ho mantenuto la promessa di designare Tren de Aragua come organizzazione terroristica straniera, di espellere migliaia di criminali spietati e di dichiarare guerra ai cartelli, che da tempo combattono contro i nostri cittadini, mentre leader deboli lasciavano l'America indifesa e sulla difensiva".
Il profilo criminale di Niño Guerrero
Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero ("bambino guerriero"), 42 anni, è stato incriminato da un tribunale di New York nel 2025 per aver ordinato, diretto e agevolato atti di terrorismo e violenza negli Stati Uniti. Da allora era latitante.
Conferma del dipartimento della guerra
"All'inizio di questa settimana, il Dipartimento della Guerra, in piena collaborazione con le forze di sicurezza venezuelane, ha condotto un attacco cinetico su un compound del Tren de Aragua (TdA) in Venezuela. Il fondatore e leader del TdA, Hector Rusthenford Guerrero Flores, noto come "Niño Guerrero", è stato confermato ucciso durante l'attacco". Lo scrive su X il Segretario alla guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth.
Impegno contro i narco-terroristi
"L'operazione sottolinea l'impegno condiviso tra Stati Uniti e Venezuela per portare la lotta ai narco-terroristi e negare loro qualsiasi rifugio sicuro nel nostro emisfero - ha aggiunto Hegseth - continueremo a lavorare a stretto contatto con i partner della sicurezza, come il Venezuela e i paesi partner della Coalizione Americana Contro i Cartelli (A3C) per portare la lotta ai nostri nemici".