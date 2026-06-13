Libano, Idf colpisce con serie di raid il sud del Paese

AGI - L'esercito israeliano ha condotto una serie di raid nel Libano meridionale dopo aver emesso un ordine urgente di evacuazione per la città di Nabatiyeh e altre 19 località nei distretti di Nabatiyeh e Jezzine. Secondo quanto riferito da Al Jazeera, l'aviazione israeliana ha colpito la località di Sajd, nel distretto di Jezzine, e ha effettuato almeno due raid contro il villaggio di Mahmoudiyah, sempre nella stessa area del Libano meridionale.
I timori dell'Onu per la situazione in Libano
L'Onu ha espresso preoccupazione per la situazione in Libano e gli attacchi verso le strutture ospedaliere. "Sul fronte umanitario più ampio, restiamo profondamente preoccupati per il continuo impatto delle ostilità sull'assistenza sanitaria e sull'accesso delle persone ai servizi essenziali", ha dichiarato il portavoce Stephane Dujarric.
"Giovedì un attacco nei pressi dell'ospedale Hiram nel distretto di Tiro, nel Governatorato del Sud, ha ferito dieci membri del personale e danneggiato gli edifici dell'ospedale, colpendo anche alcuni veicoli. Si tratta, secondo le autorità, del quinto episodio segnalato che ha interessato l'ospedale Hiram dall'inizio dell'escalation il 2 marzo", ha aggiunto.