Kate Middleton in 'baby blue', omaggio a Lady D al Trooping the Colour 2026

AGI - A Londra oggi la monarchia britannica si è rimessa in marcia al passo dei tamburi: sul selciato perfetto di Horse Guards Parade, 1.400 soldati e 200 cavalli hanno accompagnato il compleanno ufficiale di re Carlo III mentre migliaia di persone affollavano The Mall, trasformata in un corridoio rosso, bianco e blu sotto le bandiere dell’Union Jack. Dalle prime ore del mattino il cuore di Westminster è stato blindato: strade chiuse, controlli serrati, tribune gremite e telecamere della BBC puntate su ogni inquadratura, perché la Trooping the Colour resta, da oltre 260 anni, il palcoscenico più potente della monarchia, quello in cui l’etichetta militare incontra la narrazione glamour della Royal Family.
Mentre le bande della Household Division intonavano marce e fanfare, gli occhi del pubblico si sono divisi fra la coreografia perfetta delle divise cremisi e i dettagli sartoriali dei reali che avanzavano in carrozza verso il palazzo. Re Carlo, protagonista discreto ma centrale del rito, ha lasciato volentieri la scena alle due donne che oggi hanno firmato il vero “doppio colpo di teatro”: da un lato Kate, principessa del Galles, eterea in un baby blue studiato al millimetro; dall’altro Camilla, regina consorte, in un rosso militare che sembrava un’eco femminile dell’uniforme delle guardie.
Il look di Kate tra eleganza e riferimenti a Diana
Kate è arrivata alla parata come la perfetta eroina di un royal drama contemporaneo. Radiosa, ma anche consapevole del peso simbolico di ogni scelta. Quest’anno ha voluto un abito-cappotto color azzurro cielo firmato Catherine Walker, uno dei nomi chiave del guardaroba reale, impreziosito da profili bianchi a contrasto che disegnano una silhouette pulita e fotografica.
Il baby blue non è solo una tonalità tenera, ma richiama una delle creazioni più celebri di Catherine Walker indossate da Diana nel 1987, una citazione che trasforma il look in un ponte visivo tra l’iconica “lady D” e l’attuale principessa del Galles. Sul revers del cappotto spicca la spilla delle Guardie Irlandesi, mentre ai lobi tornano gli orecchini di perle “a fiore” di Cassandra Goad, già protagonisti al battesimo del principe Louis. Minuscoli codici per iniziati che dicono, in linguaggio fashion, che Kate continua a legare i momenti pubblici della sua famiglia agli stessi gioielli-simbolo.
Il family dressing dei Windsor
La scena diventa ancora più cinematografica quando l’inquadratura allarga e include i tre bambini reali. George indossa una cravatta baby blue perfettamente coordinata all’abito della madre, Louis, seduto accanto a lei, segue a ruota con dettagli azzurri e Princess Charlotte si ritaglia il ruolo di mini-style icon in un abitino bianco che dialoga con i profili candidi del look materno. È il classico “family dressing” alla Windsor: ogni outfit funziona singolarmente ma, messo insieme agli altri, compone una palette studiata per la foto di gruppo sul balcone, quella che finirà in prima pagina sui tabloid e nelle gallery delle riviste moda di tutto il mondo.
La scelta stilistica di Camilla
Se Kate gioca la carta del romanticismo pastello e dei riferimenti alla tradizione, Camilla sceglie una strategia diversa, ovvero quella del potere visivo. Per la parata la regina ha (ri)indossato un abito-coat in crêpe di seta rosso firmato Fiona Clare, costruito come una vera e propria uniforme stilizzata dei Grenadier Guards, reggimento di cui è colonnello onorario.
Dettagli e simboli del look di Camilla
La base in tessuto rosso, i profili neri e oro, i bottoni militari e il taglio rigoroso trasformano il look in una versione couture della tunica delle guardie, mentre la scelta di ripetere un capo già visto in precedenza, con un aggiornamento sul cappello, inserisce anche Camilla nel trend molto contemporaneo del “royal recycling”. In testa, la regina sfoggia un basco nero di Philip Treacy decorato con una piuma bianca e il badge dei Grenadier Guards, un accessorio apparentemente scenografico che in realtà è un compendio di simboli, dalla citazione dei famosi bearskin hats alla dichiarazione di fedeltà al reggimento protagonista della giornata. Sul petto brilla la Grenadier Guards Brooch, la spilla del reggimento, che Town & Country e altri magazine hanno già “decodificato” come il dettaglio chiave del look: piccola, ma sufficientemente riconoscibile da finire in primissimo piano nelle foto ravvicinate.
La cerimonia tra media e social
Mentre i commentatori televisivi spiegano la storia secolare del Trooping the Colour, i social si riempiono di screenshot e zoom sugli outfit: confronti side-by-side tra Kate e Diana in celeste, collage del coat dress rosso di Camilla accanto alla giacca da parata di Carlo, gif dei bambini reali che salutano dal balcone. La BBC ha trasmesso tutto in diretta, il canale YouTube della Royal Family ha rilanciato in streaming e, nel frattempo, i siti di moda iniziano già a etichettare i dettagli: Catherine Walker, Philip Treacy, Fiona Clare, Cassandra Goad.
Il finale sul balcone di Buckingham Palace
È la perfetta sintesi del nuovo corso della monarchia, una cerimonia rigidissima, ancora dettata dal passo delle guardie, che però si consuma e si commenta in tempo reale tra dirette, reel e slide “Get the look”. Quando, poco dopo l’una, il rombo degli aerei della RAF taglia il cielo sopra Buckingham Palace, l’immagine che resta è quella di una famiglia reale compatta sul balcone. Carlo e Camilla al centro, nel dialogo cromatico tra rosso militare e nero, e accanto a loro Kate in azzurro cielo circondata dai tre figli, piccoli punti di colore coordinati a costruire la favola e William in uniforme. Dietro la perfezione della parata, 1.400 uniformi impeccabili, 200 cavalli addestrati, 400 musicisti sincronizzati, sono proprio quei dettagli di stile, una spilla antica o una cravatta baby blue, a trasformare un rito militare in un racconto emotivo che parla al pubblico globale.