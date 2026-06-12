Thailandia in lutto: morta la principessa Bha, aveva 47 anni

AGI - La principessa thailandese Bajrakitiyabha Mahidol, la figlia maggiore del re, è morta all'età di 47 anni, più di tre anni dopo il suo ricovero in ospedale a seguito di una malattia improvvisa. Lo ha annunciato venerdì il palazzo reale, precisando che la donna soffriva di un'infezione addominale e "le sue condizioni hanno continuato a peggiorare" fino a quando "è venuta a mancare serenamente" in serata. La salma sarà esposta al Grande Palazzo Reale di Bangkok e i funerali si svolgeranno "con i più alti onori secondo la tradizione reale", ha aggiunto.
La formazione e il percorso diplomatico
La principessa Bha, come era conosciuta in Thailandia, era l'unica figlia del primo matrimonio del re Maha Vajiralongkorn: avvocata e diplomatica di formazione, Bajrakitiyabha ha studiato in Gran Bretagna, Thailandia e Stati Uniti, conseguendo una laurea in giurisprudenza alla Cornell University e ricoprendo per un periodo la carica di ambasciatrice della Thailandia in Austria.
Il lungo ricovero in ospedale
Era stata ricoverata in ospedale dopo essersi improvvisamente ammalata nel dicembre 2022. A maggio la casa reale aveva fatto sapere che le sue condizioni di salute erano peggiorate e che dipendeva dalle macchine per supportare le funzioni polmonari.