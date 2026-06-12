Il grido di Papa Leone ai trafficanti: 'Fermatevi.Convertitevi!'

AGI - "Fermatevi. Convertitevi!". È ai trafficanti di esseri umani e agli sfruttatori dei migranti che Papa Leone XIV rivolge il messaggio più netto e forte dell'ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna che si conclude oggi a Tenerife. Un richiamo che riecheggia quello lanciato da San Giovanni Paolo II ad Agrigento contro le mafie e successivamente ripreso negli anni da Bergoglio contro le nuove forme di schiavitù e sfruttamento. Davanti alle realtà di integrazione dei migranti riunite a Plaza de Cristo de La Laguna, nell'isola più grande delle Canarie, il Pontefice ha puntato duramente il dito contro chi "organizza percorsi di morte" e fa della sofferenza altrui un business. "A coloro che trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare, voglio dire una parola chiara: fermatevi, convertitevi", ha scandito Leone XIV. Perché, ha aggiunto, "il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri non darà pace, né onore, né futuro".
Le Canarie come porta d'ingresso verso l'Europa
Un discorso che rappresenta il punto di approdo di un viaggio che, da Madrid a Barcellona fino alle Canarie, ha dedicato particolare attenzione alle migrazioni, lette non soltanto come fenomeno sociale e politico ma come una delle grandi questioni morali del nostro tempo. Non a caso il Papa ha scelto di concludere il suo itinerario proprio nelle isole che negli ultimi anni sono diventate una delle principali porte d'ingresso verso l'Europa per migliaia di persone provenienti dall'Africa. Già ieri, a Gran Canaria, Leone XIV aveva denunciato con forza il prezzo umano delle migrazioni irregolari e delle rotte gestite dalle organizzazioni criminali. "L'Europa non può proclamare la dignità umana e abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi", aveva affermato incontrando le realtà impegnate nell'accoglienza dei migranti al porto di Arguineguín.
Il dramma migratorio come esame di coscienza collettivo
Per il Pontefice, dunque, il dramma migratorio interpella tutti: le nazioni chiamate a creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, i governi che devono contrastare le reti criminali e proteggere i più vulnerabili, l'Europa che non può voltarsi dall'altra parte e la comunità internazionale, alla quale viene chiesta una cooperazione più efficace e duratura. In questa prospettiva, la questione delle migrazioni diventa per Leone XIV un vero e proprio "esame di coscienza" collettivo. La deposizione della corona di fiori in memoria delle vittime delle traversate compiuto al termine dell'incontro di Arguineguín - riprendendo un gesto già compiuto da Papa Francesco a Lampedusa e a Lesbo - ha ulteriormente rafforzato il significato del messaggio. Un segno di preghiera e di memoria per quanti hanno perso la vita lungo le rotte migratorie, spesso invisibili all'opinione pubblica europea.
Il modello di integrazione fondato sulla reciprocità
Ma a Tenerife Leone XIV ha rivolto parole anche agli stessi migranti, delineando un'idea di integrazione fondata sulla reciprocità. A chi arriva in una nuova terra ha chiesto di aprirsi con fiducia alla comunità che accoglie, di impararne la lingua, rispettarne le leggi e partecipare alla vita comune, mettendo a disposizione i propri talenti e la propria esperienza. L'integrazione, nella visione del Pontefice, non può essere un processo a senso unico, ma richiede impegno e responsabilità da entrambe le parti. Allo stesso tempo il Papa ha richiamato le comunità cattoliche a non limitare l'accoglienza alla sola dimensione assistenziale, ma a far "conoscere Gesù ai migranti". Chi arriva nelle parrocchie, ha osservato, cerca certamente un tetto, un lavoro, protezione e strumenti per inserirsi nella società, ma deve trovare anche una comunità capace di testimoniare la propria fede. "Una Chiesa che accoglie è anche una Chiesa che annuncia", ha sottolineato, precisando che l'annuncio cristiano non può mai trasformarsi in imposizione, ma deve rispettare sempre la coscienza e la libertà di ogni persona.