Problema all'aereo, il Papa costretto a cambiare velivolo

AGI - Fuori programma non piacevole per Papa Leone XIV, bloccato per alcune ore a Tenerife perchè l' aereo dell'Iberia che avrebbe dovuto riportarlo in Italia ha presentato un problema tecnico che ne ha impedito il decollo.
Il Pontefice è dovuto scendere dal velivolo e, accompagnato nuovamente dal Re Felipe VI, ha sostato nella sala vip in attesa di ripartire. Attesa vana perchè il comandante dell'aereo ha poi comunicato che il problema tecnico era causato dal forte vento e non poteva essere risolto in poche ore.
Il Papa costretto a scendere dal volo Iberia
Quindi è arrivato un nuovo mezzo, un jet Falcon offerto da re Felipe VI, che è decollato poco dopo le 19 per riportare Papa Leone e la delegazione vaticana in Italia. Anche i giornalisti e gli operatori tv (un'ottantina di persone in tutto) sono stati fatti sbarcare dal primo velivolo dal quale sono stati rimossi tutti gli apparecchi installati per la conferenza stampa che il Pontefice avrebbe dovuto tenere nel viaggio di ritorno.
Il Papa si imbarca sul jet Falcon