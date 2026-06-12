Francia-Italia: vertice Macron-Meloni ad Antibes a giugno

AGI - L'Eliseo ha confermato che il 36esimo vertice franco-italiano si terrà ad Antibes giovedì 25 giugno con la partecipazione del presidente Emmanuel Macron e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Il bilaterale Meloni-Macron
"In occasione di questo primo vertice bilaterale dall'entrata in vigore del Trattato del Quirinale, firmato nel 2021, il capo dello Stato riceverà la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in una regione che esemplifica la ricchezza della cooperazione transfrontaliera e mediterranea tra Francia e Italia", rende noto l'Eliseo.
Il vertice riunirà nove ministri per ciascun Paese e comprenderà anche un forum economico franco-italiano a Le Cannet, nonché sessioni ministeriali, tra cui una visita alla sede di Thales Alenia Space, azienda franco-italiana, a Cannes.
"Questo vertice offrirà l'opportunità di approfondire la cooperazione franco-italiana in diversi settori strategici, in particolare difesa, spazio, energia e infrastrutture. I due leader discuteranno inoltre delle principali questioni europee e internazionali e delle modalità per rafforzare i legami tra la società civile francese e italiana, in particolare attraverso i giovani e la cultura", aggiunge la presidenza francese.