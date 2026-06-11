Pentagono in lockdown, evacuate alcune zone dell'edificio

AGI - Più piani e corridoi all'interno del Pentagono sono stati messi in lockdown e altri stanno venendo evacuati. Lo riporta Cnn che cita tre fonti. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato che i sistemi all'interno del Pentagono "hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità".
Pentagono evacuato a causa di un incidente di materiali pericolosi
L'evacuazione al Pentagono è scattata in seguito a un incidente con materiali pericolosi. Lo rende noto la Cnn. Secondo i vigili del fuoco della contea di Arlington, l'allarme è stato innescato da un problema relativo alla qualità dell'aria rilevato dai sistemi di monitoraggio dell'edificio. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato che i sistemi interni hanno individuato un'anomalia che richiede misure precauzionali fino a quando non sarà possibile valutarne la portata. "Il Dipartimento sta attuando i protocolli standard di protezione, compreso un ordine di permanenza sul posto per l'area interessata", ha dichiarato, aggiungendo che le squadre di emergenza sono già operative per assistere il personale presente nell'edificio.
L'intervento è coordinato dalla squadra specializzata nella gestione di materiali pericolosi della Pentagon Force Protection Agency, con il supporto del dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Arlington. Anche l'Arlington Fire & Ems ha confermato che la propria unita' HazMat (materli pericolosi) è impegnata al Pentagono nell'ambito di un "incidente con materiali pericolosi".
Secondo due delle fonti citati da Cnn, il lockdown interessa i piani dal secondo al quinto nei corridoi dal quattro al sette del vasto complesso militare. Una terza fonte ha riferito inoltre che gli agenti di polizia presenti nell'edificio stanno operando indossando maschere antigas e tute complete di protezione chimica.