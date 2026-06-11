I segreti di Lady Diana: lettere osé a Terence Stamp

AGI - Cosa univa la principessa più amata del mondo e una leggenda del cinema? Biglietti d'auguri decisamente osé, fiumi di champagne e confessioni intime sul Prozac. Come rivelato dalla Cnn, presto tutti potranno leggere i segreti della straordinaria amicizia tra la Principessa Diana e l'attore Terence Stamp, scomparso lo scorso anno. Una serie di lettere private, scritte tra luglio e dicembre del 1991, svelano la profondità del loro legame e saranno messe all'asta a Londra da Bonhams. I testi toccano temi delicatissimi come la salute mentale, i doveri reali e la loro travolgente vita sociale.
Champagne, oroscopo e freddate sul sesso
In un biglietto del settembre 1991, Diana ringrazia Stamp per un pranzo memorabile: "Lo champagne era eccellente e credo che non ci siano molte bottiglie di questo livello in giro". Ma a stupire è l'ironia della principessa. Sul fronte di una cartolina scherzosa si legge: "Perché Dio ha inventato il sesso?...", e all'interno la risposta fulminante: "...affinché le persone sposate facciano qualcosa insieme almeno due volte all'anno!".
L'ombra della depressione: "Tre urrà per il Prozac"
Dietro le risate, però, si nascondeva il dolore. Il 17 ottobre 1991 Diana si confida seriamente con Stamp: "Sei così gentile con me e sono profondamente commossa dalla tua comprensione del mio lavoro/ruolo e di ciò che comporta. Non sono in molti a prendersi il tempo e la briga di approfondire una situazione così complessa". Poi l'affondo ironico ma amaro sulla sua salute mentale: "Tre urrà per il Prozac, non per la varietà americana, ci tengo a precisare".
Secondo il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito (NHS), il Prozac (fluoxetina) viene usato proprio per trattare la depressione, il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) e la bulimia.
Un'asta da sogno tra cimeli di Superman e tesori reali
La corrispondenza include biglietti su carta intestata di Kensington Palace e cartoline di Natale. I lotti saranno venduti separatamente con una stima tra le 500 sterline ($670) e le 2.000 sterline ($2.700) ciascuno, all'interno di un'asta più ampia dedicata al patrimonio dell'attore.
Terence Stamp è stato un'icona assoluta di stile e fascino nella Londra degli anni Sessanta, come ricordato da Claire Tole-Moir di Bonhams. Il pubblico mondiale lo ricorda soprattutto per aver interpretato il Generale Zod nei film "Superman" (1978) e "Superman II" (1980). Non a caso, all'asta andranno anche due sceneggiature originali dei film con le iniziali di Stamp, valutate tra le 3.000 e le 5.000 sterline.
La febbre dei collezionisti per i segreti di Diana
Non è la prima volta che gli scritti di Diana (scomparsa nel 1997 a 36 anni) finiscono all'asta. Nel 2024 sono state vendute le lettere alla sua ex governante Violet Collison. Ancora prima, nel 2023, una collezione di 32 lettere spedite agli amici Susie e Tarek Kassem durante il difficile divorzio dall'allora Principe Carlo è stata battuta dalla BBC per ben 145.550 sterline (circa 195.000 dollari). La caccia ai segreti della corona continua.