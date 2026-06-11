Perché l'Iran vuole colpire SpaceX e Starlink di Elon Musk

AGI - L'Iran ha aggiornato il suo elenco di obiettivi per possibili nuove operazioni militari e ha inserito "tutti gli interessi associati ai possedimenti economici gestiti da Elon Musk" in Medio Oriente, inclusi quelli in paesi arabi e Israele. Lo ha riferito l'agenzia Fars, vicina ai Pasdaran. Secondo Teheran il Pentagono si è servito di società legate a Musk, come la rete satellitare Starlink e la piattaforma X, per "commettere crimini di guerra, tra cui attacchi alle infrastrutture idriche nell'Iran meridionale".
Nella notte tra il 9 e il 10 giugno, le forze Usa hanno distrutto due serbatoi d'acqua nella provincia di Hormozgan.
Nuovi obiettivi designati dall'Iran
L'agenzia Fars ha citato espressamente tra "i nuovi obiettivi designati dall'Iran" le stazioni terrestri di Starlink situate in Israele, Qatar, Giordania, Emirati Arabi Uniti e Oman. Oltre a infrastrutture legate a SpaceX appartenenti alle aziende Alpha Dhabi e Mubadala.
Cooperazione militare e tecnologia
"La cooperazione militare di Musk con l'esercito statunitense è stata rivelata da progetti come Starshield e dal lancio di satelliti militari utilizzati per l'osservazione della Terra, le comunicazioni crittografate e la trasmissione sicura dei dati", ha spiegato Fars.