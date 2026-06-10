Trump: 'Colpiremo l'Iran. L'accordo è fatto, devono firmarlo'

AGI - L'accordo tra Iran e Stati Uniti "è del tutto negoziato" e "tutto quello che devono fare è firmarlo". Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, ai cronisti nello Studio Ovale. "L'Iran non può avere un'arma nucleare e non la avranno, e lo hanno accettato", ha aggiunto.
Il presidente americano ha poi rivelato che oggi le forze armate Usa "colpiranno" l'Iran "con durezza". "Oggi li attaccheremo e li attaccheremo molto duramente, riprenderemo a bombardare. Abbiamo il diritto di farlo. Hanno abbattuto il nostro elicottero. Ho lavorato con l'Iran per alcuni mesi e dovrebbero firmare l'accordo. È un buon accordo", ha sottolineato Trump, assicurando che "il Pakistan sta ancora lavorando per un'intesa con l'Iran". "Credo che vorranno fare un accordo", ha aggiunto.
Poco dopo aver lanciato l'ennesima minaccia all'Iran, il presidente Usa ha detto che il suo desiderio in vista del compleanno - compirà 80 anni il 14 giugno - è "la pace nel mondo".
Reazione delle forze armate iraniane
Intanto, il portavoce delle Forze armate iraniane, Abolfazl Shekarchi, ha avvertito che l'Iran ha dimostrato di poter rispondere con decisione alle minacce statunitensi, dopo che Trump ha affermato di essere sul punto di ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani. In dichiarazioni riportate dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Fars, Shekarchi ha avvisato che Teheran ha risposto a tutte le minacce di Trump e anche questa volta "non si tirerà indietro".
Non solo Iran: Trump avvisa Canada e Messico
Trump è tornato poi a minacciare i Paesi vicini, Canada e Messico. "Non abbiamo bisogno di niente di ciò che ha il Canada, non abbiamo bisogno di nulla di ciò che ha il Messico. Invece loro hanno bisogno di tutto ciò che abbiamo noi. E devono trattarci meglio", ha detto parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. E parlando di Iran, il numero uno di Washington ha fatto un parallelo con il Venezuela: "Il Venezuela è diventato un Paese felice, che ci crediate o no, e stiamo prendendo da loro milioni di barili di petrolio, e poi siamo andati in Iran, e in pratica abbiamo fatto la stessa cosa".
Gli Usa colpiscono una petroliera nel Golfo dell'Oman che stava violando il blocco navale
Un aereo da guerra americano ha aperto il fuoco e messo fuori uso una petroliera nel Golfo dell'Oman che stava tentando di trasportare petrolio dall'Iran, violando il blocco statunitense. Lo ha affermato il Comando Centrale degli Stati Uniti in un post su X. L'aereo "ha sparato munizioni di precisione nella sala macchine della nave dopo che l'equipaggio si era ripetutamente rifiutato di obbedire alle direttive delle forze americane", aggiunge il CentCom, che identifica la nave come la M/T Settebello, battente bandiera di Palau.