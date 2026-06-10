Summit Ue-Corea, focus su difesa e sicurezza

AGI - Si tiene oggi a Bruxelles, l'undicesimo vertice Ue-Repubblica di Corea. Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung incontrerà la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per oltre due ore: il primo vertice di questo tipo in tre anni.
Fra i temi sul tavolo il rafforzamento della partnership strategica fra le due regioni, lo stato di attuazione del partenariato in materia di sicurezza e difesa e la situazione geopolitica internazionale.
Obiettivi e cooperazione strategica
Nel corso del vertice, i leader saranno chiamati a fare il punto sui progressi nel rafforzamento del partenariato strategico compiuti negli ultimi tre anni, in particolar modo per quanto riguarda la cooperazione nei settori del commercio, degli investimenti, di difesa e sicurezza, delle tecnologie digitali, energia e ricerca. Uno degli obiettivi principali sarà quello di lanciare un nuovo partenariato per la competitività al fine di migliorare la cooperazione in materia di commercio, investimenti e sicurezza economica.
Accordo di libero scambio
Nel corso del vertice, saranno esaminati anche i progressi compiuti nel partenariato economico basato sull'accordo di libero scambio fra Ue e Corea del Sud. "Dall'entrata in vigore dell'accordo, si legge in una nota del Consiglio europeo, gli scambi commerciali e gli investimenti bilaterali sono aumentati in modo significativo". La media di crescita degli scambi commerciali, continua il comunicato, è stata del 5,3% ogni anno tra il 2011 e il 2025.
Difesa e sicurezza
In un'Europa che corre al riarmo, focus centrale dell'incontro riguarderà la difesa e l'attuazione del partenariato su sicurezza e difesa, firmato a novembre 2024, che mira a rafforzare la cooperazione in diversi settori, quali la sicurezza marittima, la sicurezza spaziale, il contrasto alle minacce ibride, la lotta alla manipolazione dell'informazione, la sicurezza informatica, la lotta al terrorismo, la mediazione di pace, la prevenzione dei conflitti, la non proliferazione e il disarmo. Le aziende sudcoreane sono diventate fornitori importanti per gli eserciti europei.
Contesto geopolitico globale
I leader discuteranno degli ultimi sviluppi della guerra della Russia contro l'Ucraina, della situazione in Medio Oriente, della situazione nell'Indo-Pacifico e della pace e stabilità nella penisola coreana.
Innovazione e transizione
Sul tavolo delle discussioni, anche la transizione digitale e verde. I leader si confronteranno, tra le altre cose, anche su come promuovere l'innovazione e la competitività nel settore IA e il rafforzamento del partenariato digitale Ue-Repubblica di Corea firmato nel 2022; la collaborazione nelle tecnologie avanzate; la sicurezza energetica; gli sforzi per mantenere entro i limiti di 1,5 gradi l'aumento delle temperature globali; la economia circolare; la cooperazione marittima; e la protezione degli oceani.
Dichiarazioni ufficiali
"L'Ue e la Repubblica di Corea sono partner che condividono gli stessi principi, con un impegno comune a favore della democrazia, dello Stato di diritto e di un commercio equo. Il prossimo vertice ribadirà la nostra determinazione a collaborare per promuovere la pace e la stabilità e per rafforzare le nostre prospere relazioni economiche. Insieme stiamo costruendo un partenariato che apporta benefici concreti ai nostri cittadini e contribuisce a un futuro più sicuro e prospero", ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.