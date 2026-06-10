Papa Leone XIV a Barcellona, al via la messa alla Sagrada Familia

AGI - Papa Leone XIV ha attraversato la porta della facciata della Gloria della Sagrada Familia in quella che segna l'inizio della messa solenne officiata dal Pontefice con la presenza dei Re e del Presidente del Governo, Pedro Sánchez, che è accompagnato da sua moglie, Begona Gomez.
"Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra"
“Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l’innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria”, ha scandito Leone durante la Santa Messa nella Sagrada Familia.
"La Sagrada Familia ricorda che la vita è sempre un cammino"
“In continuità con la preghiera del mio Predecessore, tra poco benedirò la torre più alta, quella di Gesù Cristo. Questa chiesa è un unico edificio, composto di molte pietre. Una casa che cresce con costanza negli anni, secondo un identico progetto. Noi tutti siamo le pietre vive di quest’opera, che ha Cristo per fondamento e culmine, inizio e fine. Molto più di un monumento, la Basilica della Sagrada Familia è ancora oggi un cantiere, che ci ricorda come la vita cristiana sia sempre un cammino, perché si tratta di un progetto, che Dio porta a compimento”, ha ricordato il Pontefice. “Non abitiamo dunque un’opera incompiuta, ma un tempio ancora in costruzione”.
"La bellezza di questo tempio ci sproni a imparare sempre più a vivere secondo il Vangelo. E dimostriamo così che la Sagrada Familia è la chiesa più alta non per primeggiare in classifiche mondane, ma per guidare i passi del popolo di Dio”, le parole del Santo Padre.
La Torre di Gesù
Dopo l'Eucaristia, il Pontefice benedirà la Torre di Gesù, in coincidenza con il centenario della morte dell'architetto Antoni Gaudì. L'inaugurazione culminerà con uno spettacolo di fuochi d'artificio per celebrare l'anniversario dell'architetto spagnolo.
Il Papa ha visitato la tomba di Gaudì
Appena entrato dentro la Sagrada Familia, Leone ha visitato la cripta e la tomba di Gaudì di cui oggi si celebra il centenario dalla morte.