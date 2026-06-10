Cade dall'ottavo piano mentre stende i panni e rimane sospesa al quinto (VIDEO)
È successo in Azerbaigian, i soccorritori hanno dovuto tranciare le grate di ferro per mettere in sicurezza la donna
AGI - Momenti di paura a Khirdalan, in Azerbaigian, dove una donna è precipitata dal balcone di casa all'ottavo piano di una palazzina, mentre stendeva i panni ed è rimasta poi sospesa alla ringhiera del quinto piano.
È successo in un palazzo in via Mehdi Huseynzadeh dove la donna è stata salvata dai soccorritori dopo aver tagliato le grate di ferro.
I soccorritori hanno utilizzato attrezzature speciali, assicurando la donna e procedendo a tagliare le barre di ferro che la trattenevano in una posizione estremamente instabile.
L’intervento si è concluso con successo: la donna è stata tratta in salvo e affidata alle cure mediche. Le autorità hanno sottolineato la rapidità e la precisione dell’operazione, che ha evitato una tragedia.