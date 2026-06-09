Sondaggio Ipsos: solo 35% degli americani approva l'operato di Trump

AGI – Popolarità a picco per The Donald. Il tasso di approvazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump resta vicino al livello più basso della sua carriera politica, mentre gli americani si aspettano che i prezzi della benzina continuino a salire a causa della guerra con l'Iran. È quanto emerge da un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos, secondo cui solo il 35 per cento degli intervistati approva l'operato della Casa Bianca.
Il dato è appena superiore al 34% registrato nello stesso sondaggio ad aprile e a metà maggio, e che rappresenta il livello più basso nel secondo mandato. Inoltre è vicino a quel 33% raggiunto nel dicembre 2017, durante il primo mandato presidenziale di Trump.
Prezzi della benzina e guerra con l'Iran
Sebbene la chiusura dello Stretto di Hormuz e le conseguenze più ampie della guerra con l'Iran abbiano ridotto l'offerta di petrolio, gli automobilisti americani hanno beneficiato di un certo sollievo nelle ultime due settimane, poiché il prezzo medio nazionale della benzina è diminuito per la prima volta dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio. Lunedì il prezzo medio nazionale di un gallone di benzina (3,7 litri circa) era di 4,24 dollari, in calo di 18 centesimi rispetto alla settimana precedente. Ma a fine febbraio, un gallone costava in media meno di 3 dollari.