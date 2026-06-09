Sydney, distrugge una fontana col SUV per salvare il menu Mc

AGI - Ha fatto retromarcia con il suo SUV fin dentro una fontana storica e, mentre l'auto imbarcava acqua, lui è rimasto seduto al posto di guida a finire con tutta calma il suo menu di McDonald's. È la bizzarra scena che si sono trovati davanti i poliziotti di Sydney quando hanno arrestato un ragazzo francese di 21 anni. Un incidente surreale che l'ispettore di polizia Anderson Lessing ha commentato così: "Stranamente, quando lo abbiamo fermato, era ancora lì intento a mangiare il suo fast food". Un affronto che, ironia della sorte, per i suoi connazionali parigini amanti della buona cucina è quasi un doppio reato.
L'incidente, degno di una commedia, è avvenuto nel pieno centro della città australiana, a Hyde Park. Il giovane è stato immediatamente accusato di guida negligente.
Un parcheggio decisamente "artistico"
La dinamica dello schianto ha regalato ai passanti una scena da film. Il SUV è finito dritto nella celebre fontana Archibald e, come ha spiegato l'ispettore Lessing alla radio locale: "Metà dell'auto era dentro la vasca e metà fuori, con il conducente ancora all'interno" del tutto imperturbabile e concentrato sul suo spuntino.
Le immagini scattate dalle forze dell'ordine mostrano infatti le ruote posteriori del veicolo completamente immerse nell'acqua, mentre la parte anteriore è rimasta bizzarramente appoggiata sul muro di pietra della struttura.
Il mistero del menu e un conto decisamente salato
Sulle preferenze culinarie del guidatore, purtroppo, la polizia ha mantenuto il massimo riserbo: non sono stati forniti dettagli sul contenuto dell'ordine di McDonald's.
Per giustificare il disastro, il ventunenne ha provato a giocare la carta del lavoro, raccontando agli agenti che in quel momento si trovava lì per consegnare un ordine di cibo a domicilio. La giustificazione, però, non gli ha evitato i guai del mestiere. Oltre alla denuncia, il bilancio finale parla di danni strutturali stimati in almeno 15.000 dollari australiani (circa 10.700 dollari americani). Decisamente il fast food più caro della sua vita.