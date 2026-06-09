Primi test promettenti per pillola anti-obesità di AstraZeneca

AGI - Una nuova pillola sviluppata da AstraZeneca potrebbe consentire una perdita di peso paragonabile a quella ottenuta con altri farmaci orali della classe GLP-1.
E' quanto emerge dai risultati di uno studio di fase 2 pubblicati sulla rivista medica The Lancet. Il farmaco, chiamato Elecoglipron, ha consentito a persone sovrappeso o obese senza diabete di perdere in media fino al 10,5% del peso corporeo dopo 26 settimane e fino all'11,8% dopo 36 settimane nel gruppo trattato con il dosaggio piu' elevato.
Dettagli dello studio clinico
Lo studio, randomizzato e condotto su 310 partecipanti, ha evidenziato effetti collaterali simili a quelli osservati con altri farmaci GLP-1 in compresse, con la nausea come reazione avversa più frequente.
Secondo gli esperti saranno necessari studi di fase 3 più ampi e di maggiore durata per confermare l'efficacia nel lungo periodo e il profilo di sicurezza del trattamento.
Possibile ingresso nel mercato
Se i risultati saranno confermati, AstraZeneca potrebbe entrare nel redditizio mercato dei farmaci anti-obesità, oggi dominato da Novo Nordisk e Eli Lilly and Company.
Farmaci concorrenti già disponibili
Entrambe le aziende hanno già sviluppato versioni in compresse dei loro farmaci di punta: la formulazione orale di Mounjaro di Eli Lilly è stata approvata negli Stati Uniti ad aprile, mentre la versione orale di Wegovy di Novo Nordisk è già disponibile sul mercato statunitense e ha ottenuto il via libera delle autorità sanitarie europee il mese scorso.