Accordo di pace con l'Iran, la versione di Vance e di Trump

AGI - L'accordo di pace con l'Iran "potrebbe essere raggiunto tra una settimana o tra alcuni mesi". Lo ha dichiarato alla Cbs il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, che si è detto in ogni caso "assolutamente sicuro" che l'intesa verrà trovata prima delle elezioni di medio termine di novembre.
"In questo momento, ritengo che siamo in grado di raggiungere un accordo che sia vantaggioso per gli Stati Uniti dal punto di vista economico e che affronti davvero il problema del programma nucleare iraniano, non solo ora, non solo durante la presidenza di Donald Trump, ma a lungo termine, in modo che i miei figli, una volta adulti, possano dire: 'L'Iran non avrà armi nucleari'", ha dichiarato Vance in un'intervista la cui versione integrale sarà trasmessa domenica.
I tempi dell'accordo con l'Iran
"Questo è l'obiettivo della nostra politica. E credo che siamo molto vicini a raggiungerlo. Ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a impegnarci", ha aggiunto Vance, "penso che avremo notizie molto prima delle elezioni di metà mandato". "Credo che l'accordo potrebbe essere raggiunto la prossima settimana, ma potrebbe anche essere raggiunto tra qualche mese", ha concluso il vicepresidente.
Le parole di Donald Trump
Il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti al termine della finale di Nba, commentando lo scenario della guerra con l'Iran, aveva detto: "I negoziati con l'Iran sono in corso, non si sono fermati. Penso che potremo avere almeno un'idea tra uno o due giorni. Credo stiano andando bene". Quindi ha aggiunto: "Stiamo andando verso la privazione totale dell'Iran delle armi nucleari. L'assedio economico sull'Iran è meglio dell'opzione militare". Poi a proposito dello Stretto di Hormuz ha evidenziato che "riaprirà immediatamente dopo la firma dell'accordo, che potrebbe avvenire tra due o tre giorni".