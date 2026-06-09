Accuse di abusi sessuali: sospeso il procuratore capo della Cpi

AGI - La Corte penale internazionale ha sospeso il procuratore capo Karim Khan, accusato di abusi sessuali nei confronti di un membro del suo ufficio.
L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea degli Stati Parte (ASP), composto da 21 membri, ha deciso di deferire il caso di Khan all'Assemblea degli Stati Parte, che rappresenta tutti gli Stati membri della CPI.
L'Ufficio di presidenza ha deciso "a maggioranza qualificata... di sospendere il Procuratore dalle sue funzioni con effetto immediato, in attesa della decisione finale dell'Assemblea degli Stati Parte, in quanto organo decisionale competente", si legge in una dichiarazione.
"L'Ufficio di presidenza sottolinea che questa sospensione non è indicativa dell'esito finale", aggiunge la dichiarazione.
La decisione avrà un impatto pratico limitato sul funzionamento della Corte, poiché Khan, 55 anni, si è dimesso nel maggio 2025, prendendosi un periodo di congedo per difendersi dalle accuse, che egli nega.
È già stato rimosso dall'incarico di patrocinare nel caso più importante della Corte penale internazionale contro l'ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte.
Secondo la dichiarazione, una sessione speciale dell'Assemblea parlamentare speciale (ASP) sarà convocata al più presto per discutere il caso Khan.
Il 55enne britannico è balzato agli onori della cronaca quando ha ottenuto con successo i mandati di arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant per la guerra di Gaza.
È stato tra i primi a essere sanzionato dagli Stati Uniti, alleati di Israele, che hanno espresso indignazione per i mandati di arresto.