Cocaina, volume di sequestri in calo del 20% in Ue nel 2024

AGI - "La cocaina è oggi più facilmente reperibile che mai, mentre il volume di cocaina sequestrata in Europa è diminuito di oltre il 20% nel 2024". Lo ha detto il commissario europeo per gli Affari interni e le migrazioni, Magnus Brunner, nella conferenza stampa di presentazione dell'European drug report 2026. "Il rapporto evidenzia anche un dato molto interessante: il costo umano del consumo di droga. Gli ultimi dati mostrano almeno 7.600 morti per overdose in Europa", ha aggiunto.
La cocaina e il mercato della droga preoccupano
Il mercato della droga preoccupa in diversi ambiti, "sulla sicurezza europea nel suo complesso, sulla criminalità organizzata, ma anche sulle politiche sanitarie e sulla vulnerabilità sociale". Un quadro che Magnus Brunner ha definito "allarmante". "Il traffico di droga è ovviamente un business globale, quindi anche la nostra risposta deve essere globale. Il nostro approccio deve quindi coprire diverse aree: prevenzione, trattamento e, naturalmente, sicurezza", ha evidenziato.
La strategia antidroga dell'UE
Quali sono le soluzioni che il Vecchio continente mette in campo per affrontare la lotta alla droga? "La strategia antidroga dell'UE combina misure di salute pubblica, di prevenzione e trattamento sociale, con una politica coerente di sicurezza e di contrasto alla criminalità, perché dobbiamo ridurre, ovviamente, sia l'offerta che la domanda", ha spiegato Brunner.
Il piano d'azione contro il traffico
"Per quanto riguarda il contrasto alla criminalità, alla fine dello scorso anno abbiamo presentato un piano d'azione europeo contro il traffico di droga. L'obiettivo è combattere le reti criminali lungo l'intera catena di approvvigionamento, dai Paesi di produzione, passando per le rotte di transito, fino ai mercati di vendita europei, con particolare attenzione alla sicurezza dei porti. Gran parte della cocaina, ovviamente, arriva in Europa attraverso i porti", ha concluso.