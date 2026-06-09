Armi nucleari, nel 2025 spesa record per 119 miliardi di dollari

AGI - Nel 2025 per le armi nucleari Il mondo ha speso una cifra record, mentre le potenze atomiche hanno trasferito un numero crescente di testate dai depositi ai sistemi di lancio.
È quanto emerge da un rapporto dell'International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican). Secondo lo studio, i nove Paesi dotati di armi nucleari hanno speso complessivamente quasi 119 miliardi di dollari per i loro arsenali nel 2025, il 19% in più rispetto all'anno precedente.
Allarme nuova corsa nucleare
"Una nuova corsa agli armamenti nucleari è in corso", avverte il rapporto. L'allarme arriva anche da un altro rapporto, pubblicato ieri, da parte dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), che evidenzia l'aumento dei rischi nucleari in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche.
Numero di testate e rischio globale
Secondo il Sipri, il numero totale di testate nucleari nel mondo continua a diminuire e all'inizio del 2026 era stimato in 12.187 unità. Tuttavia, il numero di quelle disponibili per un eventuale impiego è aumentato a 9.745. "Anche se il numero complessivo di armi nucleari è inferiore, il livello del pericolo e del rischio nucleare è in aumento", ha dichiarato il direttore del Sipri, Karim Haggag.
Tendenza futura degli arsenali
Lo studio prevede che gli arsenali globali possano tornare a crescere nei prossimi anni, poiché il ritmo dello smantellamento rallenta mentre accelera il dispiegamento di nuove armi.
Distribuzione delle armi nucleari
Stati Uniti e Russia detengono insieme circa l'83% delle scorte mondiali di armi nucleari, con oltre 5.000 testate ciascuno. La Cina è il Paese che sta ampliando più rapidamente il proprio arsenale e dispone di circa 620 testate, secondo le stime del Sipri.
Spesa globale e principali investitori
Il rapporto Ican indica che tutti i Paesi dotati di armi nucleari - Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord - stanno aumentando gli investimenti nei rispettivi arsenali. Nel 2025 la spesa complessiva è cresciuta di quasi 17 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente.
Il ruolo degli Stati Uniti
Gli Stati Uniti si confermano il maggiore investitore, con 69,2 miliardi di dollari spesi nel 2025, più di tutti gli altri Paesi messi insieme. Seguono Cina con 13,5 miliardi, Regno Unito con 12,6 miliardi e Russia con 9,5 miliardi.
Investimenti a lungo termine
Negli ultimi cinque anni, secondo l'Ican, le nove potenze nucleari hanno destinato oltre 470 miliardi di dollari ai propri arsenali. La tendenza è destinata a proseguire: i programmi di ammodernamento attualmente in corso prevedono investimenti per decenni.
Programmi statunitensi e costi futuri
Negli Stati Uniti, ad esempio, i nuovi missili balistici intercontinentali Sentinel dovrebbero restare operativi oltre il 2100, mentre la spesa nucleare prevista tra il 2025 e il 2034 sfiora i 1.000 miliardi di dollari.
Impatto sociale della spesa nucleare
Secondo i ricercatori, una sola giornata di spesa mondiale per le armi nucleari nel 2025 sarebbe stata sufficiente a garantire la sicurezza alimentare a oltre due milioni di persone.