Perù, Keiko Fujimori verso la vittoria nelle presidenziali 

AGI - In Perù, la candidata di destra Keiko Fujimori si sta affermando come la probabile vincitrice delle elezioni presidenziali in Perù, avendo ottenuto il 52,67% dei voti validi con il 50% delle schede scrutinate, contro il 47,32% del suo rivale al ballottaggio, il candidato di sinistra Roberto Sánchez.
In Perù in vantaggio la candidata di destra Fujimori
Con lo spoglio ufficiale che si avvicina alla metà, il distacco tra i due candidati è di 5,35 punti percentuali, con Fujimori che ha ottenuto 5.180.829 voti e Sánchez 4.654.882.
Nonostante il vantaggio mostrato dai dati riportati dall'Ufficio Nazionale dei Processi Elettorali (ONPE), le proiezioni delle società di sondaggi Ipsos e Datum, basate su un campione rappresentativo di seggi elettorali, indicano un sostanziale pareggio, con un leggero vantaggio per Sánchez.
Si conferma il trend degli exit poll
Si conferma così il trend emerso nei primi minuti dopo la chiusura delle urne chiuse con gli exit pool che davano in leggero vantaggio Fujimori rispetto al suo avversario di sinistra. Una tendenza che si è consolidata nelle ore successive con lo spoglio delle schede.
La 'Primera Dama' verso la vittoria nelle presidenziali
Keiko Fujimori è la primogenita di Alberto Fujimori, presidente e dittatore del Perù tra il 1990 e il 2000. Dopo il divorzio dei genitori nel 1994 ha assunto il ruolo formale di ‘Primera Dama” del Perù a soli 19 anni, accompagnando il padre negli appuntamenti ufficiali.
Keiko Fujimori è leader del partito Forza Popolare che incarna l’ideologia del "fujimorismo", un mix tra populismo di destra, conservatorismo e liberismo economico.
Per Fujimori è la quarta candidatura
Fujimori si è candida per la quarta volta consecutiva a guidare il Perù dove si sono succeduti otto presidenti negli ultimi 10 anni. In cima alla preoccupazione dei cittadini c'è il deterioramento della sicurezza. L'espansione dell'influenza della criminalità organizzata attraverso estorsioni e omicidi mirati ha fatto infatti scendere la corruzione e lo stato dell'economia al secondo e al terzo posto tra le preoccupazioni dei peruviani.
Sanchez punta sulla giustizia sociale
Sanchez, ex ministro del Commercio Estero del presidente Pedro Castillo, punta invece sulla giustizia sociale e un maggiore intervento statale in settori strategici come il gas naturale e l'industria mineraria, con una maggiore supervisione sulle grandi aziende. In materia di sicurezza, Sanchez sostiene che le gang non possono essere sconfitte solo con la forza ma anche con la creazione di opportunità economiche per i ceti più deboli.
Un elemento centrale del programma di Sanchez è la creazione di un'Assemblea Costituente che sostituisca la Carta del 1993, promulgata durante la presidenza di Alberto Fujimori. Durante i comizi e le apparizioni televisive, Sanchez ha spesso indossato il 'sombrero chotano', il tradizionale cappello contadino associato all'ex presidente Castillo, attualmente in carcere, nel tentativo di conquistare il voto degli elettori rurali e indigeni.