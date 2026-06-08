Un orso ha fatto chiudere 100 scuole a Utsunomiya

AGI - Un orso che si aggira per le strade di Utsonomiya da tre giorni ha costretto oggi alla chiusura di quasi 100 scuole, mentre decine di cacciatori e funzionari si davano da fare per trovare l'animale.
Il governo della città giapponese a nord di Tokyo ha chiuso tutte le 94 scuole primarie e medie pubbliche della zona dopo aver ricevuto più di 10 segnalazioni di avvistamenti dell'orso da sabato, incluso uno in una galleria commerciale.
"Abbiamo inviato veicoli nelle zone in cui è stato avvistato un orso per avvisare la popolazione e invitarla a rimanere in casa o in auto", ha spiegato un funzionario comunale, aggiungendo che decine di cacciatori, polizia e funzionari locali sono alla ricerca dell'animale.
Ricerca dell’animale
Non è chiaro se si tratti di un solo orso o di più esemplari. Negli ultimi anni, in Giappone si è registrato un numero crescente di avvistamenti e attacchi di orsi, soprattutto nelle aree urbane.
Dati sugli attacchi
Lo scorso anno in Giappone si è registrato un numero record di 13 persone uccise dagli orsi, e si è verificato un aumento degli incontri con questi animali, che escono dal letargo affamati. Nell'ultimo anno, fino a marzo, gli avvistamenti di orsi in tutto il paese hanno superato i 50.000, più del doppio del precedente record stabilito due anni prima, secondo i dati ufficiali.
Situazione a Utsunomiya
A Utsunomiya, capoluogo di regione con 510.000 abitanti, si sono registrati solo due avvistamenti non confermati di orsi nell'ultimo anno.
Sequenza degli avvistamenti
L'orso ora braccato è stato avvistato per la prima volta sabato mattina, a nord del centro città, ed è stato descritto come lungo circa un metro. Sono seguiti altri avvistamenti, tra cui in un quartiere residenziale quello stesso giorno, in una galleria commerciale domenica, e in un parco, una scuola superiore e una scuola media.
Stamattina presto alcuni residenti hanno avvistato un orso vicino a un mercato all'ingrosso.