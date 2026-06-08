Un orso ha fatto chiudere 100 scuole a Utsunomiya
Un orso ha fatto chiudere 100 scuole a Utsunomiya
Home>Estero

Un orso ha fatto chiudere 100 scuole a Utsunomiya

Non è chiaro se si tratti di uno o più esemplari ma lo scorso anno in Giappone sono state uccise 13 persone
Un orso ha fatto chiudere 100 scuole a Utsunomiya
YOMIURI SHIMBUN / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP - Agenti di polizia in pattuglia giorno fa in un luogo dove si ritiene sia stato avvistato un orso, nella città di Fukushima
orso scuole
di lettura

AGI - Un orso che si aggira per le strade di Utsonomiya da tre giorni ha costretto oggi alla chiusura di quasi 100 scuole, mentre decine di cacciatori e funzionari si davano da fare per trovare l'animale.

ADV

Il governo della città giapponese a nord di Tokyo ha chiuso tutte le 94 scuole primarie e medie pubbliche della zona dopo aver ricevuto più di 10 segnalazioni di avvistamenti dell'orso da sabato, incluso uno in una galleria commerciale.

ADV

"Abbiamo inviato veicoli nelle zone in cui è stato avvistato un orso per avvisare la popolazione e invitarla a rimanere in casa o in auto", ha spiegato un funzionario comunale, aggiungendo che decine di cacciatori, polizia e funzionari locali sono alla ricerca dell'animale.

Ricerca dell’animale

Non è chiaro se si tratti di un solo orso o di più esemplari. Negli ultimi anni, in Giappone si è registrato un numero crescente di avvistamenti e attacchi di orsi, soprattutto nelle aree urbane.

Guarda anche:
750x1000
L'attacco di un orso in Giappone: 4 feriti in un'acciaieria
Quattro persone sono rimaste ferite dopo l'attacco di un orso in un'acciaieria a Fukushima. In Giappone il numero di aggressioni ha toccato livelli record

Dati sugli attacchi

Lo scorso anno in Giappone si è registrato un numero record di 13 persone uccise dagli orsi, e si è verificato un aumento degli incontri con questi animali, che escono dal letargo affamati. Nell'ultimo anno, fino a marzo, gli avvistamenti di orsi in tutto il paese hanno superato i 50.000, più del doppio del precedente record stabilito due anni prima, secondo i dati ufficiali.

Situazione a Utsunomiya

A Utsunomiya, capoluogo di regione con 510.000 abitanti, si sono registrati solo due avvistamenti non confermati di orsi nell'ultimo anno.

Sequenza degli avvistamenti

L'orso ora braccato è stato avvistato per la prima volta sabato mattina, a nord del centro città, ed è stato descritto come lungo circa un metro. Sono seguiti altri avvistamenti, tra cui in un quartiere residenziale quello stesso giorno, in una galleria commerciale domenica, e in un parco, una scuola superiore e una scuola media.

Stamattina presto alcuni residenti hanno avvistato un orso vicino a un mercato all'ingrosso.

ADV