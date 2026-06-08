Francia e Germania dicono addio al progetto di un jet in comune
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Francia e Germania dicono addio al progetto di un jet in comune

Airbus e Dassault Aviation non riescono a trovare un accordo sulla costruzione di un jet da combattimento congiunto
Brahim Maarad e Ugo Barbàra
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AGI - Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e il presidente francese, Emmanuel Macron, hanno concordato la sospensione del progetto europeo Scaf per il caccia da combattimento. Lo rende noto il governo di Berlino. "Il presidente francese e il cancelliere tedesco sono giunti alla conclusione condivisa che le aziende (Airbus e Dassault Aviation, ndr) non riescono a trovare un accordo sulla costruzione di un aereo da combattimento congiunto", ha spiegato una fonte del governo tedesco.

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L'abbandono del progetto costituisce un duro colpo per gli sforzi europei volti a rafforzare la cooperazione in materia di difesa. Il programma Future Combat Air System (FCAS) era stato avviato nel 2017 per sostituire i Rafale francesi e gli Eurofighter in dotazione a Germania e Spagna. Il progetto era considerato un banco di prova fondamentale per una collaborazione più stretta nel settore della difesa, nel tentativo di presentare un fronte unito di fronte a una Russia ostile, in un momento di tensioni con gli Stati Uniti.

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Il futuro del progetto FCAS

Il funzionario del governo tedesco che ha annunciato la decisione di Merz e Macron ha tuttavia sottolineato che altre parti dell'ampio progetto proseguiranno. "Il nucleo centrale del FCAS continuerà a essere un sistema europeo", ha detto "che funziona come un sistema nervoso che collega aerei, droni e altri componenti in un insieme integrato".

Nuovi piani di cooperazione

I ministeri della Difesa francese e tedesco elaboreranno un piano di cooperazione in materia di difesa "incentrato su alcuni progetti realistici e rilevanti" in un prossimo incontro. Ci sono stati tentativi dell'ultimo minuto per salvare il progetto. A marzo, due mediatori - uno francese e uno tedesco - furono incaricati di elaborare proposte per salvare l'iniziativa. Non ci riuscirono, anche perché il capo di Dassault Aviation continuava a insistere sul fatto che l'azienda potesse portare avanti il progetto in autonomia e non avesse bisogno di una "cogestione".

I segnali di crisi

La determinazione con cui Merz all'inizio dell'anno aveva detto che avrebbe "fatto tutto il possibile e lottato fino all'ultimo momento per far decollare i progetti europei congiunti, e soprattutto quelli franco-tedeschi" era già il segnale che qualcosa non andava per il verso giusto. Ancora a luglio Macron aveva negato che il progetto fosse accantonato. "Continuiamo ad andare avanti. L'Europa non ha mai avuto bisogno di unità, maggiore indipendenza e maggiore sovranità come ora", aveva detto.

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