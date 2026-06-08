Pashinyan vince le elezioni in Armenia

AGI - Il partito al governo del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari in Armenia, secondo i primi risultati pubblicati in mattinata. Secondo la Commissione elettorale centrale, i risultati dopo lo spoglio di tutti i seggi mostrano che il partito Contratto Civile di Pashinyan è in testa davanti all'alleanza Armenia Forte del miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan, rispettivamente con il 49,8% e il 23,3% dei voti.
Anche altre due forze di opposizione - l'alleanza "Armenia" dell'ex presidente Robert Kocharyan e il partito Armenia Prospera - hanno superato la soglia elettorale per entrare in parlamento, ottenendo rispettivamente il 9,9% e il 4% dei voti. L'affluenza è stata del 59%, ha reso noto la commissione.
Pashinyan ha salutato la "vittoria storica" del suo partito che garantirà l'eternità e lo sviluppo dell'Armenia. Si è impegnato a continuare il percorso di riavvicinamento con l'Occidente sviluppando allo stesso tempo le relazioni dell'Armenia con la Russia. Il suo avversario Karapetyan ha definito le elezioni "vergognose" e ha denunciato violazioni e repressione, affermando che decine di membri dello staff della sua campagna elettorale sono stati arrestati. Il comitato investigativo armeno ha affermato di aver aperto 59 procedimenti penali per presunte violazioni elettorali, compreso il voto multiplo, e di aver arrestato nove persone.
Congratulazioni dell'Unione europea
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si congratula con il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, che ha vinto le nuove elezioni parlamentari nel Paese. "Caro Nikol Pashinyan, congratulazioni per la tua vittoria elettorale. Lo spirito della Rivoluzione di velluto che hai guidato nel 2018 è vivo e vegeto", ha scritto von der Leyen su X. "Valutiamo profondamente la nostra partnership con un'Armenia democratica che si sta avvicinando sempre di più all'Europa. L'Armenia può contare su di noi", ha aggiunto.