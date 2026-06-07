Ucraina, attacco russo con droni. Zelensky incontra Volenterosi
Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Londra Zelensky incontra i Volenterosi 
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Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Londra Zelensky incontra i Volenterosi

Droni lanciati nella notte da Mosca hanno causato due morti a Zaporizhzhia e a Dnipropetrovsk, alcune ore dopo la massiccia offensiva lanciata da Kiev contro San Pietroburgo dove si è conclusoil forum economico internazionale noto come la 'Davos russa'
Soldati ucraini
Dmytro Smolienko / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Soldati ucraini
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AGI - Attacchi incrociati tra Ucraina e Russia nella giornata dell’incontro a Londra tra Zelensky e i Volenterosi. Droni lanciati da Mosca, la notte scorsa hanno causato due morti in Ucraina, uno a Zaporizhzhia e uno a Dnipropetrovsk. Lo riferiscono le autorità locali.

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Attesa in Ucraina per l'incontro a Londra tra Zelensky e i Volenterosi

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Intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer. I tre leader europei si incontreranno prima tra loro e poi, alle 18:30 italiane, si riuniranno con Zelensky per "fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina", ha dichiarato la presidenza francese.

Proposta di incontro con Putin

Questa settimana Zelensky ha proposto un incontro al presidente russo Vladimir Putin, che ha respinto l'idea fino a quando non sarà stato negoziato un accordo definitivo per porre fine alla guerra.

Risposta di Kiev ai bombardamenti di Mosca

Kiev ha recentemente intensificato gli attacchi con i droni sui territori occupati e sulla Russia in risposta ai bombardamenti quotidiani delle forze di Mosca sul suo territorio.

Attacco durante il forum di San Pietroburgo

Ieri un'operazione ucraina su larga scala ha colpito San Pietroburgo proprio mentre era in corso il Forum economico annuale definito dai media occidentali la 'Davos di Putin'.

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