Ucraina, i raid russi provocano 5 morti e danni al sito nucleare

AGI - Finora è di almeno cinque morti il bilancio dei raid aerei russi attuati nella notte e in mattinata, oltre ai danni a un sito di stoccaggio di scorie nucleari. Lo riferiscono le autorità ucraine, mentre il presidente Volodymyr Zelensky è atteso a Londra per incontrare in serata i leader di Francia, Gran Bretagna e Germania.
I raid aerei russi su un villaggio nella regione di Zaporizhzhia (sud-est) hanno ucciso tre persone e ne hanno ferite altre tre, secondo il governatore regionale Ivan Fedorov. "I raid sono atterrati vicino a una fermata dei mezzi pubblici", ha detto. Un autista di autobus di 56 anni era già morto nel suo veicolo mentre era fermo a un terminal degli autobus nella città di Zaporizhzhia, hanno riferito in precedenza i soccorritori ucraini.
Attacchi nella regione di Dnipropetrovsk
Attacchi notturni di droni e raid aerei sulla regione di Dnipropetrovsk (Ucraina centro-orientale) hanno provocato anche un morto, secondo il governatore militare regionale Oleksandr Ganja.
Danni al sito nucleare di Chernobyl
Un attacco di droni russi ha anche "parzialmente distrutto" un edificio adibito alla ricezione di container presso il sito di stoccaggio centralizzato di combustibile nucleare esaurito nella zona di esclusione di Chernobyl, secondo quanto riportato su Telegram dall'operatore nucleare statale ucraino Energoatom. Energoatom ha specificato che l'edificio era vuoto al momento dell'attacco e che i livelli di radiazione sono rimasti nella norma.
Le preoccupazioni dell'AIEA
Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha dichiarato che "l'incidente è profondamente preoccupante perché si è verificato in un sito contenente grandi quantità di materiale nucleare", secondo una dichiarazione dell'agenzia pubblicata su X.
Accuse e replica ucraina
"Non è la prima volta che le forze russe mettono in pericolo le infrastrutture nucleari ucraine", ha replicato il ministro degli Esteri Andriy Sybiga su X, accusando Mosca di "minacce alla sicurezza nucleare". Il ministero della Difesa russo, come di consueto, ha affermato di aver effettuato attacchi contro siti militari collegati all'esercito ucraino.
I numeri degli attacchi
Secondo l'Aeronautica militare ucraina, la Russia ha preso di mira il Paese con 236 droni tra sabato sera e domenica mattina, di cui 215 intercettati.
Vertice a Londra con Zelensky
Questi ultimi attacchi giungono mentre il presidente Zelensky si appresta a incontrare a Londra il suo omologo francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer. Macron, Merz e Starmer terranno prima un colloquio tra di loro, per poi incontrare Zelensky in un incontro volto in particolare a "fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina", ha dichiarato la presidenza francese.
Negoziati e sviluppi militari
Zelensky ha proposto un incontro a quattr'occhi con il presidente russo Vladimir Putin questa settimana, ma Putin ha respinto l'idea fino a quando non sarà negoziato un accordo definitivo per porre fine alla guerra. Oggi, le forze di Kiev hanno rivendicato attacchi sui territori occupati da Mosca e sulla regione russa di Bryansk, compresi depositi di carburante e un terminal petrolifero nella Crimea annessa. Il ministero della Difesa russo ha annunciato domenica di aver intercettato 95 droni ucraini durante la notte.