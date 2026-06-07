Trump irritato interrompe una intervista con Nbc News

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha interrotto bruscamente un'intervista con la giornalista di Nbc News, Kristen Welker, durante una registrazione del programma 'Meet the Press' in Wisconsin, accusando l'emittente di essere "disonesta" e abbandonando il colloquio dopo un acceso scambio sulle elezioni presidenziali del 2020.
Trump e le elezioni del 2020
La tensione è salita quando Welker ha contestato le ripetute affermazioni di Trump secondo cui le elezioni del 2020 sarebbero state truccate, chiedendogli di fornire prove concrete. "Non ci sono prove di quello che sta dicendo", ha affermato la giornalista. "Ce ne sono tante", ha replicato il capo della Casa Bianca. "Voi siete corrotti, e anche Meet the Press è corrotto, così come Abc, Cbs e Cnn. Sono tutte reti a senso unico", ha affermato Trump prima di concludere: "Finiamola qui, ne ho abbastanza" e di togliersi il microfono.
Trump lashes out at NBC News's Kristen Welker and abruptly leaves the interview.— Clash Report (@clashreport) June 7, 2026
Trump tells her:
You're either crooked or you're stupid... You're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, CBS, and CNN.pic.twitter.com/rynIipTzKG
Welker ha tentato di convincerlo a proseguire ricordandogli di essersi recata fino in Wisconsin per l'intervista, ma Trump ha rifiutato. "Sono rimasto sotto la pioggia con lei per un'ora. Le ho dedicato abbastanza tempo. Dovreste sistemare la vostra stampa", ha detto il presidente alzandosi per lasciare il set. "Un Paese non può mai essere grande con una stampa disonesta", ha insistito.
Tensioni politiche negli Usa
L'intervista, registrata venerdì e trasmessa oggi, domenica, nel programma 'Meet the Press', era una delle più attese dopo le recenti tensioni politiche negli Stati Uniti e ha affrontato diversi temi di politica interna ed estera, tra cui le elezioni del 2020 e il ruolo degli Stati Uniti nei conflitti internazionali. La stessa Welker ha successivamente rivelato che, nonostante il duro confronto e l'uscita anticipata, Trump avrebbe accettato di concederle una successiva intervista di approfondimento.
Iran: Trump "pronto all'invio di forze Usa per recuperare il nucleare"
Trump ha dichiarato di essere "disponibile" a inviare forze statunitensi per recuperare l'arsenale nucleare iraniano, ma auspica che ciò avvenga nell'ambito di un accordo con l'Iran. Uno scenario che il titolare della Casa Bianca ha evocato nell'intervista prima di interromperla. L'arsenale di uranio altamente arricchito, che Trump ha definito "polvere nucleare", è al centro della guerra tra Stati Uniti e Iran e, se si raggiungerà un accordo, i due Paesi lo distruggeranno insieme. "Se raggiungiamo un accordo ora che siamo in buoni rapporti, andremo tutti insieme. Sarà il nostro equipaggiamento. Lo porteremo via e lo distruggeremo, che si trovi in loco o che lo portiamo altrove", ha affermato Trump.
Trump ha avvertito che, se invece non si raggiungerà un accordo, eliminerà l'Iran "militarmente in modo molto duro" prima di entrare nel Paese con le forze statunitensi. Il presidente ha affermato che aspetterà che ci sia "sicurezza in entrambi i casi" prima di recuperare le scorte. "Andremo con loro o senza di loro. Ma non permetteremo che ci sparino addosso, d'accordo?", ha detto il presidente Usa.
Iran: Trump "accordo molto vicino ma voglio altre garanzie sul nucleare"
Trump ha affermato che le due parti sono "molto vicine" a raggiungere un accordo, ma sta attualmente cercando di ottenere ulteriori disposizioni e restrizioni per garantire che l'Iran non si doti di armi nucleari in qualsiasi modo. "Abbiamo un paio di punti. Non sembrano nemmeno punti cruciali. Hanno ammesso di non possedere armi nucleari. Avevamo inserito una clausola che prevedeva il divieto di sviluppo di armi nucleari. E tutti ne erano molto contenti, tranne me", ha sottolineato il capo della Casa Bianca.
Trump ha affermato di volere una clausola aggiuntiva che impedisca all'Iran di acquistare o acquisire in qualsiasi altro modo un'arma nucleare: "E ho detto: 'Beh, cosa succede se non sviluppano, ma acquistano, acquisiscono? Voglio inserire la parola 'se acquistano o acquisiscono'. Sapete, bisogna includere anche questo, perché non si tratta di sviluppo. Quindi, non hanno il diritto di sviluppare o acquistare o acquisire", ha proseguito.