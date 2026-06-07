Il Papa a Madrid, oltre un milione di persone per la messa

AGI - Bagno di folla per il Papa a Madrid. Leone XIV ha attraversato le strade della capitale spagnola a bordo della papamobile per recarsi a Plaza de Cibeles dove celebrerà la Santa Messa. Il Pontefice, lungo il Paseo de la Castellana, ha salutato ripetutamente i fedeli, accorsi in migliaia per accogliere il Santo Padre.
Al suo arrivo al Palacio de Cibeles, il Sindaco di Madrid consegnerà la chiave d’oro della Città al Papa, alla presenza dei membri del Consiglio comunale. Dopo la firma del Libro d’Onore, il Santo Padre si recherà a piedi alla sagrestia.
Il Papa accolto dal un bagno di folla
Durante il percorso verso la piazza, il Papa si è fermato più volte per benedire numerosi neonati. Lungo le transenne, i fedeli sventolano bandiere con i colori del Vaticano e della Spagna, intonando ripetutamente cori in onore del Pontefice.
Al Papa sono state consegnate le chiavi d'oro della città
Leone XIV, dopo aver attraversato le strade di Madrid, è stato accolto a Palacio de Cibeles dal Re Felipe VI, dalla Regina Letizia e dalle principesse Leonor e Sofia. Dopo un breve colloquio, il Pontefice ha salutato il sindaco di Madrid José Luis Martinez-Almeida Navasqués, che ha consegnato al Santo Padre la chiave d’oro della città. Successivamente, Leone ha firmato il Libro d’Onore, per poi recarsi a piedi alla sagrestia, dove celebrerà la messa della Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
Per la Messa oltre un milione di persone a Plaza de Cibeles
Sono un milione e duecento mila le persone presenti a Plaza de Cibeles e lungo le strade adiacenti, per assistere alla celebrazione della Messa del Santo Padre e al rito del Corpus Domini. Lo riferiscono gli organizzatori sottolineando che è stata raggiunta la capienza massima
La Messa e la processione del Corpus Domini
Al termine della Messa ci sarà la processione del Corpus Domini. La partecipazione è molto ampia: il coro che accompagnerà con il canto liturgico la celebrazione è composto da oltre 400 cantori e sono previsti più di duemila tra sacerdoti, diaconi, accoliti e ministri per la distribuzione dell’eucaristia. Presenti oltre mezzo milione di persone.
Gli incontri del pomeriggio e della sera
Nel pomeriggio, alle 16:30, avrà un incontro privato con membri dell’ordine di Sant’Agostino presso la Nunziatura Apostolica. In serata, il Papa si riunirà al Movistar Arena con rappresentanti della cultura, dell’arte, dell’economia e dello sport nell’incontro "Tejer redes", al quale parteciperanno figure come Antonio Banderas.