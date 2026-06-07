Missili dall'Iran e dal Libano su Israele

AGI - L'esercito israeliano ha rilevato che sono stati lanciati missili dall'Iran verso Israele. "I sistemi di difesa sono operativi per intercettare la minaccia", afferma il portavoce. Si tratta del primo attacco iraniano dalla tregua siglata lo scorso 8 aprile. L'Idf ha poi segnalato una seconda salva di missili lanciati dall'Iran verso il territorio. Israele risponderà al lancio di missili, riporta il giornalista di Axios, Barak Ravid.
Israele attaccato anche da Hezbollah
Hezbollah ha dichiarato di aver lanciato un drone contro una postazione militare nel nord di Israele, confermando un attacco avvenuto poche ore dopo che Israele aveva affermato di aver colpito Beirut in risposta agli attacchi transfrontalieri.
I oasdaran, se Israele risponde i colpi saranno devastanti
"L'esercito sionista deve fermare i suoi attacchi nel sud del Libano e a Dahieh, e se espanderà i suoi attacchi in quell'area o risponderà alle azioni dell'Iran, affronterà colpi più schiaccianti e attacchi devastanti contro il regime e i suoi sostenitori". Lo affermano i pasdaran. "Il regime sionista aggressivo, violando ripetutamente il cessate il fuoco, ha intensificato giorno dopo giorno le sue azioni ostili contro il popolo oppresso del Libano con il semaforo verde e il sostegno dell'America criminale e il silenzio delle organizzazioni internazionali, e commette crimini di guerra utilizzando armi proibite tra cui bombe al fosforo", affermano ancora. "Nonostante i precedenti avvertimenti della Repubblica islamica dell'Iran, il regime sionista omicida di bambini, superando tutte le linee rosse e intensificando gli attacchi nel sud del Libano, ha preso di mira l'area di Dahieh a Beirut. Avevamo precedentemente avvertito che se i crimini nell'area di Dahieh a Beirut si espandessero, avremmo attaccato obiettivi nei territori occupati", insistiano le Guardia della rivoluzione.
Trump aggiornato sull'escalation in corso
Il presidente americano, Donald Trump, è stato informato dell'escalation tra Israele e Iran. Lo riporta il giornalista di Axios, Barak Ravid, citando un funzionario statunitense.
Video of Iranian missiles fired at Israel pic.twitter.com/NlIcBXVgM4— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 7, 2026
In una dichiarazione, il gruppo ha affermato che "in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano e agli attacchi che hanno colpito i villaggi nel sud del Libano... i combattenti della Resistenza islamica hanno preso di mira, alle 9:30 di domenica 7 giugno 2026, un gruppo di soldati nemici israeliani presso la caserma di Dovev".
Additional footage of an Iranian ballistic missile in the sky over Northern Israel. pic.twitter.com/NhhYYCqHBt— OSINTdefender (@sentdefender) June 7, 2026
Raid Idf, 20 morti in 24 ore e oltre 3.600 da marzo
Nelle ultime 24 ore, almeno 20 persone sono rimaste uccise e 82 ferite nei raid aerei israeliani in Libano, di cui almeno due nell'attacco ai sobborghi meridionali di Beirut. Il ministero della Salute libanese ha riferito che il bilancio totale delle vittime causate dalle operazioni militari di Israele è ora di 3.613 morti e 11.072 feriti, dal 2 marzo al 7 giugno.
Netanyahu: nel Sud Hezbollah è in ritirata
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Hezbollah è "in ritirata" come conseguenza delle operazioni militari in corso nel Libano meridionale. In apertura della riunione settimanale del consiglio dei ministri, Netanyahu ha dichiarato che le forze israeliane continuano le operazioni offensive contro Hezbollah nel Libano meridionale e ha avvertito che Israele risponderà con forza a qualsiasi attacco, nonostante il fragile cessate il fuoco con il gruppo terroristico.
"Non permetteremo che il fuoco venga diretto contro il nostro territorio o le nostre comunità e agiremo di conseguenza", ha affermato Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio, aggiungendo che l'esercito continua a smantellare le infrastrutture di Hezbollah nei villaggi vicino al confine. "Li stiamo colpendo con molta forza e sappiamo che Hezbollah è in ritirata", ha assicurato. Queste affermazioni di Netanyahu giungono poche ore dopo che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver intercettato due razzi lanciati verso il nord di Israele, il primo attacco missilistico di Hezbollah contro il nord di Israele da mercoledi' e il primo da quando è entrato in vigore il rinnovato cessate il fuoco in Libano la scorsa settimana.
Le truppe israeliane che operano nel Libano meridionale hanno subito ripetuti attacchi nonostante il rinnovo del cessate il fuoco. Netanyahu ha affermato, inoltre, che le forze israeliane hanno eliminato 350 terroristi solo nell'ultima settimana e plaude alla conquista di Beaufort da parte dell'Idf, "dove hanno scoperto una vasta infrastruttura sotterranea".