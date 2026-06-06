'Usa ai Mondiali, Real in Liga', il doppio tifo di Papa Leone XIV

AGI - Non solo guerre, diplomazia e abusi sessuali. Tra i temi affrontati da Papa Leone XIV durante il breve incontro con i giornalisti a bordo dell'aereo papale diretto a Madrid, il pontefice ha mostrato di avere le idee piuttosto chiare anche quando si parla di calcio. E, come ogni tifoso che si rispetti, non ha rinunciato a qualche risposta capace di strappare un sorriso.
Guardando già al grande appuntamento del 2026, il Pontefice ha spiegato ai giornalisti che ai Mondiali tiferà "sicuramente per gli Stati Uniti", pur ammettendo di non sapere ancora quante partite riuscirà a seguire. Una scelta che non stupisce, considerando le sue radici americane, ma che aggiunge un tocco inedito alla geografia del tifo papale.
Il siparietto su Barcellona e Real Madrid
Ancora più divertente il siparietto sulle grandi rivalità del calcio spagnolo. Alla domanda se preferisca il Barcellona o il Real Madrid, Leone XIV ha sfoderato una risposta perfetta per conciliare diplomazia e passione sportiva: "Il Papa tifa per tutte le squadre, ma Prevost tifa per il Real Madrid".
Un modo elegante per distinguere il ruolo universale del Pontefice dai gusti personali di Robert Francis Prevost, senza scontentare nessuno. O quasi.
La maglia "León 14" e il messaggio di unità
Sul volo c'è stato anche spazio per un omaggio calcistico. Una giornalista ha consegnato al Papa una maglia della nazionale messicana con il nome "León" e il numero 14, un regalo accolto con simpatia dal Pontefice.
E sempre parlando del prossimo Mondiale, che sarà ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico, Leone XIV ha espresso l'auspicio che il torneo possa diventare "un fattore di unità tra i popoli".